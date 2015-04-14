Один із входів на станцію метро "Позняки" тимчасово закрили (фото)

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як нагадує комунальне підприємство «Київський метрополітен», загорання трапилося пізно ввечері у понеділок 13 квітня. Вогонь знищив ряд МАФів, а також накриття над переходом до станції метро та пошкодив облицювальні матеріали. Після гасіння пожежі рятувальниками, метрополітенівці доклали максимум зусиль для відновлення роботи станції у звичайному режимі. Однак залишки торгових конструкцій несуть реальну загрозу безпеці пасажирів, тому зазначений вхід не працюватиме, поки власники кіосків проводитимуть демонтажні роботи.

«Станція «Позняки» – одна з найзавантаженіших. Нею користується близько 45 тисяч пасажирів щодня. І це велике щастя, що ніхто з людей не постраждав. Водночас, підприємство отримало збитки, розмір яких наразі визначається. Тим часом пасажири певний час не зможуть користуватися одним із входів, що звичайно ж спричинятиме деякі незручності», – сказав начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Він додав, що даний випадок вчергове показав небезпеку розміщення МАФів не лише на балансовій території метрополітену, а й поза нею – біля входів і виходів у підземні переходи.

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Нагадаємо, що з 1 квітня у зв’язку із закінченням орендних договорів та невідповідністю діючим вимогам з пожежної безпеки, метрополітен припинив електропостачання більше 130 орендарям торгових площ у підземці. Нині на рівні міста вирішується питання демонтажу даних конструкцій.