"Київпастранс" замовив квитки та квитанції майже на 11 мільйонів гривень у засновників ЄДАПС

КП «Київпастранс» 3 квітня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Укрспецполіграфія» на послуги з виготовлення проїзних квитків і штрафних квитанцій за 10,50 млн грн.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель», пишуть "Наші гроші".

Загалом замовлено 231 млн одноразових квитків (для проїзду на транспорті загального користування та на міській електричці, частина на термопапері – частина на папері з голограмою) та 70 тис. штрафних квитанцій (за несплату проїзду та несплату за провезення багажу). Разом з тим ціни на окремі види продукції на «ВДЗ» не оприлюднені.

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Власниками фірми «Укрспецполіграфія» є Михайло Коновал, Георгій Кувелас і Володимир Шевченко. Усі втрьох вони наприкінці 2012 р. виступили співзасновниками фірми ТОВ «ЄДАПС-Принт», разом контролюючи 15% статутного капіталу. Решта 85% належала ТОВ «ЄДАПС». Наразі власниками «ЄДАПС-Принт» є та сама фірма «ЄДАПС» та Юрій Сидоренко. Однак у конкурсній документації нинішніх торгів контактними телефонами «Укрспецполіграфія» вказала два номери, які в ЄДР зареєстровані на «ЄДАПС-Принт», хоча фірми офіційно приписані за різними адресами. За останні сім років «Укрспецполіграфія» виграла тендерів на 175,25 млн грн.

Єдиним конкурентом «Укрспецполіграфії» на нинішніх торгах було ПАТ «Артсервiс», власники Сергій і Віталій Самокіші, Ігор Гричан, Андрій Прудніков і Євген Романишин. За даними «ВДЗ» фірма раніше тендерів не вигравала.