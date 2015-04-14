Під Києвом спалили притулок для тварин: 70 собак згоріли живцем (фото)

У селі Лісовичі, що у Вишгородському районі на Київщині, невідомі спалили притулок для собак "Rifugio". Живцем згоріли 70 тварин.

Про це у Facebook повідомила волонтер Яна Ренк.

"Нелюди спалили притулок для тварин і вбили більше 70 невинних істот. Притулок "Rifugio", який збудували силами італійців, і де кожна тварина отримувала все необхідне, працювала система прилаштування тварин у родини в Італії і допомоги нужденним. Все знищене", - написала Ренк.

За її словами, власники притулку наразі перебувають "у тотальному шоці". Ренк підкреслила, що вольєри "облили горючою сумішшю і підпалили".

"Злочинці мають бути покарані, - наголосила волонтер. - Зараз в живих лишилось близько 30 собак – усім потрібна допомога".

Наразі ж треба будувати тимчасові вольєри та годувати тварин, додала вона.

РЕПОСТ!!! УКРАИНА!!! РЕПОСТ!!!Киевская область,Вышгородский район!НЕЛЮДИ ПОДОЖГЛИ ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК И УБИЛИ БОЛЕЕ 70 НЕ... Posted by Yana Renk on 13 квітня 2015 р.

У тому, що пожежу спричинив підпал, переконана і одна з власників притулку Влада Шалутко. Жінка каже, у цьому можуть бути винні місцеві мешканці, яким не подобалось, що поруч з селом розташований притулок.

"Ми вважаємо, що це міг бути підпал, ми не раз отримували погрози з боку місцевого населення, що нас спалять разом із тваринами", - сказала вона у коментарі "Українській правді. Київ".

Вона додала, що притулок проіснував 1 рік.

"Він був створений за ініціативою італійської сторони. Ми не на території села. Притулок розташований десь у 800 метрах від села. Але люди з самого початку не були раді нашому сусідству", - додала Шалутко.

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Вона відзначила, що в момент займання на території притулку були дві молоді дівчини волонтери.

"Пожежа сталася десь близько 13-14 години дня 12 квітня. На щастя, вони не постраждали. Все інтенсивно захопилося. Дівчата кажуть, що бачили двох людей, які відбігали від території притулку", - розповіла Шалутко.

Вона додала, що наразі їде на місце події разом з інспекторами рятувальної служби. На попелищі будуть проводити слідчі дії щодо причин пожежі, а також вирішувати питання про тимчасове утримання тварин, що вижили.

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У свою чергу глава МВС Арсен Аваков запевнив волонтерів, що зловмисниками, які підпалили притулок, вже займаються правоохоронці.

"Щодо паліїв собачого притулку – займаємось. Покидьки", - написав Аваков у Facebook.