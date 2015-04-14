У Києві на Позняках сталася сильна пожежа: згоріли два магазини і манікюрний салон

За даними київського видання "В городе", вогонь зафіксували близько 23.30 поблизу метрополітену, де розташовані кіоски та магазини.

Жителі району повідомляли в соцмережах, що запах гару відчувався навіть через зачинені вікна.

Читайте такожПрокуратура відкрила ще одну справу у зв’язку з пожежею у "Жовтні"

На місце події прибули кілька пожежних машин і "швидка допомога". До 1.00 14 квітня вогонь вдалося загасити.

За даними очевидців, в результаті пожежі згоріли два магазини і манікюрний салон.

Офіційної інформації щодо події поки не надходило.