У Києві на Позняках сталася сильна пожежа: згоріли два магазини і манікюрний салон
02:53, 14 квітня 2015Київ
3747
Увечері в понеділок, 13 квітня, біля виходу з метро "Позняки" у Києві почалася сильна пожежа.
У Києві сталася велика пожежа: згоріли два магазини і манікюрний салон / facebook.com
За даними київського видання "В городе", вогонь зафіксували близько 23.30 поблизу метрополітену, де розташовані кіоски та магазини.
Жителі району повідомляли в соцмережах, що запах гару відчувався навіть через зачинені вікна.
Читайте такожПрокуратура відкрила ще одну справу у зв’язку з пожежею у "Жовтні"
На місце події прибули кілька пожежних машин і "швидка допомога". До 1.00 14 квітня вогонь вдалося загасити.
За даними очевидців, в результаті пожежі згоріли два магазини і манікюрний салон.
Офіційної інформації щодо події поки не надходило.
Челябінський поп-корн! Самий суворий!Posted by ПОХ - Позняки Осокорки Харківський on 13 квітня 2015 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter