У Києві "замінували" ТРЦ і станцію метро

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, сьогодні близько 16.00 до столичної міліції надійшло анонімне телефонне повідомлення про те, що заміновано станцію метро «Арсенальна».

Годиною пізніше надійшла подібна інформація стосовно одного з ТРЦ в Оболонському районі столиці.

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Правоохоронцями перекрито станцію метро на вхід і вихід, потяги проходять транзитом.

З ТРЦ евакуйовано персонал та відвідувачів на час роботи вибухотехніків, кінологів та співробітників слідчо-оперативних груп столичної міліції. Перевіряються приміщення вказаних установ та прилегла територія.

Міліціонери вживають заходів щодо встановлення осіб правопорушників та притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства України.