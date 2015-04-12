У Києві "замінували" ТРЦ і станцію метро

17:55, 12 квітня 2015
Київ
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Київська міліція перевіряє інформацію про замінування станції метро ”Арсенальна” і ТРЦ в Оболонському районі. 

wikimedia.org

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, сьогодні близько 16.00 до столичної міліції надійшло анонімне телефонне повідомлення про те, що заміновано станцію метро «Арсенальна». 

Годиною пізніше надійшла подібна інформація стосовно одного з ТРЦ в Оболонському районі столиці.

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Правоохоронцями перекрито станцію метро на вхід і вихід, потяги проходять транзитом. 

З ТРЦ евакуйовано персонал та відвідувачів на час роботи вибухотехніків, кінологів та співробітників слідчо-оперативних груп столичної міліції. Перевіряються приміщення вказаних установ та прилегла територія.

Міліціонери вживають заходів щодо встановлення осіб правопорушників та притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства України.

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