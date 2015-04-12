Кличко прикрасив Великоднє дерево та побажав українцям миру й злагоди (відео)

Мер Києва Віталій Кличко прикрасив Пасхальне дерево та привітав киян і всіх українців з Великоднем.

«Щиро вітаю вас із Святом Воскресіння Господнього. Це - день єднання, милосердя, добра і справедливості. Коли у нас світлі думки, гідні вчинки і віра, яка надає сил і рішучості, - ми перемагаємо!» – зазначив Віталій Кличко у своєму відеопривітанні, повідомляється на офіційному інтернет-порталі КМДА.

Кличко також підкреслив, що у цей день всі ми радіємо перемозі світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю.

«Як би не було складно, які б перепони не стояли на шляху, - не можуть панувати неправда і несправедливість. І не можуть вони перемогти, поки ми віримо в себе, в людей, які поруч, в свою країну. Давайте посміхатися і дарувати один одному підтримку і радість», - сказав мер Києва.

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Віталій Кличко побажав українцям миру і злагоди, душевного спокою і віри в добро.

Прикрашати дерево меру допомогли діти, які гуляли неподалік і зацікавились пасхальною європейською традицією.