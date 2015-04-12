У Києві через загрозу вибуху закрили на вхід і вихід станцію метро "Арсенальна" - ЗМІ
14:38, 12 квітня 2015Київ
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На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники та медики.
Фотоілюстрація / wikimedia.org
У ці хвилини станція метро "Арсенальна" в Києві закрита на посадку та висадку пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок, що станція замінована.
На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники та медики - шукають вибухівку. Про це повідомляє журналіст ТСН.ua.
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Сьогодні через станцію "Арсенальна" проходять чимало жителів столиці, аби дістатися в Києво-Печерську Лавру та посвятити Великодню паску.
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