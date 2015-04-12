Програма Великодніх заходів у Києві

Засідання клубу «Здорового довголіття в мегаполісі» з теми: «Українські народні традиції на Великдень».

11.04.2015р. час проведення буде узгоджено

11.04.2015р. час проведення буде узгоджено

11.04.2015р. час проведення буде узгоджено

12.04.2015р. час проведення буде узгоджено

12.04.2015р. час проведення буде узгоджено

Майстер - клас «О, писанко! Ти символ України! Любові й миру вірна берегиня! Ти – Воскресіння весняний цілунок! Ти мамин Великодній подарунок!»

12.04.2015р. час проведення буде узгоджено

Народознавча година «Незвичайний день сьогодні – день святковий, Великодній»

12.04.2015р. час проведення буде узгоджено

Шкільна виставка учнівських робіт та участь у творчому заході «Писанкове воскресіння».

Святковий захід для членів клубу для молоді з обмеженими можливостями «Гармонія» « з днем Великодня»

Народознавча виставка «На Великдень, в день великий».

Тематична полиця «Свята паска йде до хати – Будемо Великдень святкувати».

Майстер-клас у рамках творчої майстерні «Сонечко» «Подарунки до Великодня».

Майстер – клас «Великдень природи, Великдень душі» (за проектом «Два храми, що духовністю єдині»).

51.

Книжкова виставка «Ясний Великдень на землі приніс нам янгол на крилі» (з циклу «Без коріння саду не цвісти»).

10-20.04.2015