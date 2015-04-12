Програма Великодніх заходів у Києві

11:18, 12 квітня 2015
Київ
890

У Києві проведуть книжкові виставки, майстер-класи з писанкарства та фестиваль писанок.

У Києві опубліковано програму великодніх заходів

Про це повідомляє сайт КМДА.

ЗАХОДИ,

які відбудуться у районах міста Києва

з нагоди свята Христового Воскресіння (Великодня) у квітні 2015 року

№ п/п

Назва заходу

Дата

Місце проведення

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ

1.

Виставка-побажання «Великдень – світле і рідне свято життя»

01-20.04.2015

Бібліотека ім. М. П. Стельмаха

2.

Книжкова виставка-привітання «Так натхненно дзвонять православні дзвони!»

06-15.04.2015

Бібліотека №142 для дітей

3.

Книжкова виставка «І буде радісне осяйне воскресіння»

06-19.04.2015

Бібліотека «Деміївська»

4.

Виставка творчих робіт «Писанка мальована – з любов’ю подарована»

06-20.04.2015

Бібліотека №142 для дітей

5.

Година народознавства «На дзвіниці дзвонять дзвони Великодні, голосні – всюди втіха, всюди гомін, всюди радісні пісні»

07.04.2015
16:30

ДЮК «Віночок» ЦС «Щасливе дитинство»

6.

Народознавча бесіда «Веселково на Великдень сонце виграє»

08.04.2015

Бібліотека ім. Наталі Забіли для дітей

7.

Майстер-клас «Писанкові очі Всесвіту»

09.04.2015

Бібліотека ім. М.П.Стельмаха

8.

Книжкова виставка «Великдень»

09.04.2015

Бібліотека ім. М.В.Гоголя

9.

Майстер-клас «Магічні писанки»

09.04.2015
16:00

ДЮК «Веселка» ЦС «Щасливе дитинство»

10.

Віртуальна розвідка «Великдень: традиції світу»

09.04.2015
17:00

ДЮК «Веселка» ЦС «Щасливе дитинство»

11.

Перегляд літератури «Весна красна наступає – Великдень благословляє…»

10.04.2015

Бібліотека «Чапаєвка» сімейного читання

12.

Народознавча година «Сяйво Великодньої писанки»

10.04.2015

Бібліотека № 15 для дітей

13.

Година духовності «Світлого всім Великодня!»

10.04.2015

Бібліотека №142 для дітей

14.

Бесіда «Кошик Великодній»

10.04.2015

Бібліотека ім.В.А.Симоненка для дітей

15.

Година народознавства «Великий день, Великий день!»

10.04.2015
17:00

ДЮК «Романтик» ЦС «Щасливе дитинство»

16.

Виставка дитячих малюнків «Розмалюю писанку, розмалюю…»

10-30.04.2015

Бібліотека ім.М.Т.Рильського

17.

Урок народознавства «Линуть дзвони із небес, Христос воскрес!»

11.04.2015

Бібліотека «Деміївська»

ДАРНИЦЬКИЙ

18.

Участь учнів закладу у міському фестивалі «Писанок-2015», конкурс малюнку «Свято Великодня»

01.04.2015 -03.04.2015-

Дитяча художня школа № 11
(вул. Ілліча,15-А)

19.

 Святковий захід для членів клубу «Молоді серця» «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!»

10.04.2015
12.00

Культурно-мистецький центр (вул. Ревуцького,6)

20.

Засідання клубу «Здорового довголіття в мегаполісі» з теми: «Українські народні традиції на Великдень».

11.04.2015.
11.00

Культурно-мистецький центр (вул. Ревуцького,6)

21.

Народознавча година «В небі, в зоряній безодні тануть дзвони Великодні»

11.04.2015р.
час проведення буде узгоджено

Бібліотека №157
(вул. Вербицького,9-Ї)

22.

Засідання гуртка «Дивоцвіт» – етностудія «Христос воскрес! Воскресне й Україна!»

11.04.2015р.
час проведення буде узгоджено

Бібліотека ім. З. Космодем’янської (вул. Вереснева,9)

23.

Народознавча вистава «Великодня казка»

11.04.2015р.
час проведення буде узгоджено

Бібліотека №117
(вул. Кошиця,9-а)

24.

Бесіда біля книжкової виставки «Завітала Пасха красна»

12.04.2015р.
час проведення буде узгоджено

Бібліотека ім. А.Чехова (вул. Поліська,6)

25.

Майстер - клас «О, писанко! Ти символ України! Любові й миру вірна берегиня! Ти – Воскресіння весняний цілунок! Ти мамин Великодній подарунок!»

12.04.2015р.
час проведення буде узгоджено

Бібліотека №160
(прос. Григоренко22/20)

26.

Народознавча година «Незвичайний день сьогодні – день святковий, Великодній»

12.04.2015р.
час проведення буде узгоджено

Бібліотека №143
(вул. Леніна,39-а)

27.

Година духовності «Весна іде, наповнена чудес, Христос Воскрес!»

12.04.2015р.
час проведення буде узгоджено

Бібліотека ім. Г.Квітки – Основ’яненка
(вул. Завальна,1-в)

28.

Виставка Великодньої атрибутики «Веселкою на Великдень сонце виграє»

6.04.2015 – 12.04.2015

Бібліотека №159
(вул. Заслонова,18)

29.

Виставка - свято «Христос воскрес! Радійте люди!»

6.04.2015 – 12.04.2015

Бібліотека ім. Ю.Смолича (вул. Здолбунівська,3-А)

30.

Народознавчий календар «Іде Великдень світлий по Землі»

6.04.2015 – 12.04.2015

Бібліотека №133
(вул. Олійника,10)

31.

Книжкова експозиція «Радіймо, друзі, Великодня казка гаївкою хай серце звеселя!»

6.04.2015 – 12.04.2015

Бібліотека №160
(вул. Григоренко 22/20)

32.

Краєзнавча експозиція «Великодня райдуга»

6.04.2015 – 12.04.2015

Бібліотека №156
(вул. Бажана, 9-є)

33.

Виставка дитячих малюнків «Писанкові очі Всесвіту»

6.04.2015 – 12.04.2015

Бібліотека №117
(вул. Кошиця,9-а)

34.

Книжкова виставка «Великодні традиції: історія свята»

6.04.2015 – 12.04.2015

Бібліотека імені С.Руданського
( вул. Ревуцького,6)

35.

Книжкова виставка «В день щасливий серед квітня, навесні Христос воскрес»

6.04.2015 – 12.04.2015

Бібліотека №157
(вул. Вербицького,9-і)

36.

Виставка дитячих саморобок «Великоднє диво»

6.04.2015 – 12.04.2015

Бібліотека №143
(вул. Леніна,39-а)

37.

Шкільна виставка учнівських робіт та участь у творчому заході «Писанкове воскресіння».

06.04.2015-24.04.2015

Дитяча школа мистецтв № 9
(вул. Леніна,39-а)

38.

 Святковий захід для членів клубу для молоді з обмеженими можливостями «Гармонія» « з днем Великодня»

18.04.2015р.
14.00

Культурно-мистецький центр (вул. Ревуцького,6)

39.

Шкільна виставка творчих робіт учнів школи «Великодні дзвони»

протягом квітня

Дитяча художня школа № 11
(вул. Ілліча,15-а)

40.

Виставка творчих робіт учнів художнього відділення «Великодні фантазії»

протягом квітня

Дитяча школа мистецтв № 9
(вул. Леніна,39-а)

41.

Міський конкурс дитячих творчих робіт художніх шкіл м. Києва
«Писанкове Воскресіння».

квітень

Дитяча художня школа № 11
(вул. Ілліча,15-а)

ДЕСНЯНСЬКИЙ

42.

Народознавча виставка «На Великдень, в день великий».

1-20.04.2015

Бібліотека для дітей ім. В.Кучера

43.

Тематична полиця «Свята паска йде до хати – Будемо Великдень святкувати».

6 – 15.04.2015

Бібліотека для дітей №115

44.

Виставка-вітання «Нехай по всій лунає Україні: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!».

6 – 16.04.2015

Центральна районна бібліотека №141

45.

Книжкова виставка «Писанковий дивосвіт».

7 – 15.04.2015

Бібліотека для дітей ім. Ю.Гагаріна

46.

Тематична розкладка «Нехай по всій лунає Україні: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!».

7 – 22.04.2015

Бібліотека-філія №1

47.

 Майстер-клас у рамках творчої майстерні «Сонечко» «Подарунки до Великодня».

8.04.2015

Бібліотека для дітей ім. Ю.Гагаріна

48.

Майстер-клас «Яйце-мальованка».

9.04.2015

Бібліотека для дітей №115

49.

Майстер – клас «Великдень природи, Великдень душі» (за проектом «Два храми, що духовністю єдині»).

9.04.2015

Бібліотека ім. С.Олійника

50.

Тематична виставка «Христос воскрес!».

7 - 17.04.2015

Бібліотека №119

51.

Книжкова виставка «Ясний Великдень на землі приніс нам янгол на крилі» (з циклу «Без коріння саду не цвісти»).

10-20.04.2015

Бібліотека для дітей №119

52.

Відвідування святкових богослужінь у храмах Деснянського району.

 

 

ДНІПРОВСЬКИЙ

53.

Майстер-клас «Світле свято Пасхи»

03.04.2015
12:00

Бібліотека №118
(вул. Малишка, 25/1)

54.

Майстер-клас «Пасхальна веселка»
(Гурток «Місто майстрів»)

04.04.2015. 13:00

Бібліотека ім. П.Усенка (вул. Серафимовича, 7)

55.

Майстер-клас «Писанкове Воскресіння»

04-05.04.2015

ДШМ №6
ім. Г.Жуковського
(бульв. Верховної Ради,15)

56.

Майстер клас «Знесла курочка яєчко!»

06.04.2015
12:00

Бібліотека ім. В.Сосюри
(Харківське шосе, 13)

57.

Майстер-клас «На Великдень сонце грає»
(Клуб «Промінчик»)

08.04.2015
12:00

Бібліотека ім. П.Усенка (вул. Серафимовича, 7)

58.

Майстер-клас по виготовленню писанок
«Великодній оберіг»

09.04.2015
12:00

ЦРБ ім. П.Тичини
(вул. Луначарського, 24)

ПЕЧЕРСЬКИЙ

59.

Комплекс заходів „Христос народився!”

Квітень 2015 р.

ЦРБ,філії

60.

Книжкова виставка „І сонце світить нам з небес – Христос народився”

Квітень 2015 р.

ЦРБ

61.

Книжкова виставка „Великодні дзвони чути в кожнім домі”

Квітень 2015 р.

Бібліотека ім. І.Кудрі

62.

Книжкова виставка Світле свято Великодня”

Квітень 2015 р.

Бібліотека для дітей №8

63.

Бесіда „Писанковий всесвіт”

Квітень 2015 р.

Бібліотека для дітей „Веселка”

64.

Бесіда „Сяють наші писанки, як весняні квіточки”

Квітень 2015 р.

Бібліотека для дітей ім. А.Макаренка

65.

Бесіда „Ясний Великдень на землі”

Квітень 2015 р.

Бібліотека для дітей ім. М.Трублаїні

66.

Конкурс на краще знання приказок „Дороге яєчко до Великого Дня”

Квітень 2015 р.

Дитячі бібліотеки

ПОДІЛЬСЬКИЙ

67.

Конкурс „Писанкове Воскресіння”

Квітень 2015 р.

Дитяча художня школа №4

68.

Відкритий урок писанкарства

Квітень 2015 р.

Дитяча художня школа №4

69.

Підготовка та проведення мистецького свята „Писанкове Воскресіння”

1 – 10.04.2015

Дитяча художня школа №10

70.

Перегляд літератури „Великодні передзвони”

02.04.2015

Центральна районна бібліотека ім. І. Франка

71.

Виставка-свято „Святкові дзвони Великодня”

06.04.2015

Бібліотека ім. О. Грибоєдова

72.

Виставка-свято „Воля Божа нам з небес: Христос Воскрес!”

06.04.2015

Бібліотека № 123

73.

Фольклорно-етнографічна виставка „Благословення сходить з небес! Христос Воскрес!”

07.04.2015

Бібліотека ім. А. Головка

74.

Майстер-клас „Чарівне яєчко”

08.04.2015

Бібліотека № 123

75.

Книжковий дивограй „Весняне сонечко з небес – Христос Воскрес!”

08.04.2015

Бібліотека ім. К. Чуковського

76.

Книжкова виставка „Свято свят і торжество торжеств”

08.04.2015

Бібліотека ім. О. Копиленка

77.

Майстер-клас „Великодні декори з яєць”

09.04.2015

Бібліотека ім. С. Айні

78.

Виставка виробів народних умільців „Йде Великдень до нас з писанками”

09.04.2015

Бібліотека ім. Джамбула

79.

Виставка-свято „Весна тепло дарує, Великдень світлий нам звітує”

09.04.2015

Бібліотека ім. Ю. Збанацького

80.

Майстер-клас „Писанковий рай”

09.04.2015

Центральна районна бібліотека ім. І. Франка

81.

Народознавча година „В наших писанках Великдень дзвоном трепетним луна”

09.04.2015

Бібліотека ім. Валі Котика

82.

Свято писанки „Писачок у віск пірнув – яєчко візерунком огорнув”

10.04.2015

Бібліотека ім. О. Копиленка

83.

Майстер-клас „ Писанки святкові, різнокольорові.
Ми їх розписали, вам подарували”

10.04.2015

Бібліотека ім. Ю. Збанацького

84.

Духовне свято „Христос воскрес! Сьогодні й сонце не заходить, а сяє й сяє із небес!”

14.04.2015

Бібліотека ім. Ю. Збанацького

СВЯТОШИНСЬКИЙ

85.

Концерт духовної музики «Великодні пісне співи» за участю учнів вокально-хорового

17.04.2015

Київська дитяча музична школа № 23

86.

Цикл народознавчих заходів

Квітень 2015 р.

Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи «Свічадо»

87.

Години народознавства «Пасхальне свято у відображенні художньої літератури», «Великодня писанка – символ Воскресіння», «Славимо Великодень», «Чому на землі так святково сьогодні? Бо з неба зійшло Воскресіння Господнє!» для широкого кола користувачів

 6 – 15.04.2015

Бібліотеки ім. Махтумкулі,
ім. В. Стефаника,бібліотеках «Джерело» та «Книжкова світлиця»;

88.

Вечір народознавства «Славимо Великодень!» для широкого кола користувачів

10.04.2015

Бібліотека ім. В.Стефаника

89.

Бесіди «Великий день Пасхальний», «Христос воскрес! радійте діти» для дітей

10.04.2015

Бібліотеки «Промінець» та ім. М.Дубова

90.

Книжкова виставка «Як Великодень на дворі, то й писанки на столі» із проведенням майстер-класів із розпису Великодніх писанок

з 8 до 15.04.2015 2015 року

у Центральній районній бібліотеці Централізованої бібліотечної системи «Свічадо»

91.

Бібліотечні зустрічі «Свято єдності родини» для широкого кола користувачів

9.04.2015 2015 року

Бібліотека ім. О.Герцена

92.

Літературний калейдоскоп «Христос воскрес! Радіє світ» для юнацтва

 8 – 15.04.2015 2015 року

Бібліотека ім. Н.Рибака

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ

93.

Виставка інсталяція «Озвались дзвони Великоднi»

09. 04. 2015

ЦРБ

94.

Книжкова виставка «Христос воскрес! Радіє світ!»

09. 04. 2015

Бібліотека ім. М.Лермонтова

95.

Виставка-привітання «Великодні дзвони»

09. 04. 2015

Бібліотека ім. Гончара

96.

Святкова виставка «Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!»(Великдень)

10. 04. 2015

Бібліотека ім. Довженка

97.

Книжкова виставка Світле Воскресіння – принесло нам спасіння (Великдень)

10. 04. 2015

Бібліотека ім. Бажана

98.

Тематична виставка літератури «Весна воскресла на полями і нам Великдень принесла»

14.04.2015

ЦРБ

99.

Народознавча година «Великодній передзвін»

9. 04. 2015

Бібліотека №11

100.

Великоднє свято «Да воскресне Бог!»

9. 04. 2015

Бібліотека ім. Чкалова

101.

Виставка-привітання «Христос Воскрес! Співають наші душі!»

Квітень 2015 р.

Бібліотека ім. Новікова-Прибоя

102.

Виставка писанок «Великдень –земне причастя небом»

Квітень 2015 р.

Бібліотека №13

103.

Майстер-клас з виготовлення витинанок «Великоднє мереживо»

9. 04. 2015

Бібліотека ім. П.Вершигори

104.

Виставка-композиція «Кольорова палітра писанки»

Квітень 2015 р.

Бібліотека ім. Чапаєва

105.

Майстер клас «Писанка як символ початку Всесвіту»

9.04.2015

ЦРБ

106.

Виставка витинанок «Величне свято Воскресіння»

Квітень 2015 р.

Бібліотека ім. П.Вершигори

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

107.

Виставка-подорож «Весна духовна: Великодні традиції в Україні та світі»

08.04-18.04

Бібліотека
ім. І. Котляревського

108.

Майстер-клас «Писанки мальовані, писанки чудові»

09.04.2015

Бібліотека
ім. І. Котляревського

109.

Майстер-клас «Про що розповідає писанка»

09.04.2015

Бібліотека
ім. А.Міцкевича за участі ГО інвалідів «Джерело натхнення»

110.

Народознавча година «Дзвонять дзвони величально»

09.04.2015

Бібліотека
ім. О. Матросова

111.

Інформаційно-пізнавальна година «Воскресіння – то велика радість,
Благодать Господня навесні»

09.04.2015

Бібліотека
ім. С. Васильченка

112.

Майстер-клас «Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема»

10.04.2015

Бібліотека
ім. С. Васильченка за участі дитячо-юнацького клубу «Талант»

113.

Виставка писанок «У писанці й надія воскресіння»

9.04-14.04

Бібліотека
ім. Т.Шевченка

114.

Майстер-клас по розпису писанок для учнів образотворчого відділу

08.04.2015

КДШМ № 2
ім. М. Вериківського

115.

Виставка «Великодень у школі» зі встановленням пасхальної екібани у холі школи

18.03.-10.04

КДХШ №7

116.

Майстер-клас «Великодня писанка» з виготовлення розписних яєць та ескізів великодніх писанок

18.03.-10.04

КДХШ №7

117.

Художня виставка «Писанкове воскресіння»

06.04.-15.04

КДШМ № 5
ім. Л.Ревуцького

118.

Етнокультурний проект Folk Ukraine
«Фестиваль писанок 2015»

09.04.2015

Софійська площа

ОБОЛОНЬ

119.

«Великодні грають дзвони» - книжкова виставка

12.04.15

Центральна публічна районна бібліотека ім. О.С.Пушкіна

120.

«Із світлим Христовим Воскресінням» - тематичний урок

09.04.15

Бібліотека ім. С. Чекаліна

121.

Великдень – свято Воскресіння» - бесіда

10.04.15

Бібліотека № 120 для дітей

122.

«Великодні дзвони дзвонять» - сторінками Інтернет – видань

08.04.15

Публічна бібліотека ім. Самеда Вургуна

123.

«Великдень писанку як усмішку підносить» - народознавча година

09.04.15

ЦРБ ім. Аркадія Гайдара для дітей

124.

«Писанкове воскресіння» - мистецьке свято

08.04.15

Дитяча школа мистецтв № 5

125.

Виставка витинанок «Нащадки народних традицій»

21.04.15

Дитяча школа мистецтв № 5

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