Програма Великодніх заходів у Києві
У Києві проведуть книжкові виставки, майстер-класи з писанкарства та фестиваль писанок.
Про це повідомляє сайт КМДА.
ЗАХОДИ,
які відбудуться у районах міста Києва
з нагоди свята Христового Воскресіння (Великодня) у квітні 2015 року
№ п/п
Назва заходу
Дата
Місце проведення
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
1.
Виставка-побажання «Великдень – світле і рідне свято життя»
01-20.04.2015
Бібліотека ім. М. П. Стельмаха
2.
Книжкова виставка-привітання «Так натхненно дзвонять православні дзвони!»
06-15.04.2015
Бібліотека №142 для дітей
3.
Книжкова виставка «І буде радісне осяйне воскресіння»
06-19.04.2015
Бібліотека «Деміївська»
4.
Виставка творчих робіт «Писанка мальована – з любов’ю подарована»
06-20.04.2015
Бібліотека №142 для дітей
5.
Година народознавства «На дзвіниці дзвонять дзвони Великодні, голосні – всюди втіха, всюди гомін, всюди радісні пісні»
07.04.2015
ДЮК «Віночок» ЦС «Щасливе дитинство»
6.
Народознавча бесіда «Веселково на Великдень сонце виграє»
08.04.2015
Бібліотека ім. Наталі Забіли для дітей
7.
Майстер-клас «Писанкові очі Всесвіту»
09.04.2015
Бібліотека ім. М.П.Стельмаха
8.
Книжкова виставка «Великдень»
09.04.2015
Бібліотека ім. М.В.Гоголя
9.
Майстер-клас «Магічні писанки»
09.04.2015
ДЮК «Веселка» ЦС «Щасливе дитинство»
10.
Віртуальна розвідка «Великдень: традиції світу»
09.04.2015
ДЮК «Веселка» ЦС «Щасливе дитинство»
11.
Перегляд літератури «Весна красна наступає – Великдень благословляє…»
10.04.2015
Бібліотека «Чапаєвка» сімейного читання
12.
Народознавча година «Сяйво Великодньої писанки»
10.04.2015
Бібліотека № 15 для дітей
13.
Година духовності «Світлого всім Великодня!»
10.04.2015
Бібліотека №142 для дітей
14.
Бесіда «Кошик Великодній»
10.04.2015
Бібліотека ім.В.А.Симоненка для дітей
15.
Година народознавства «Великий день, Великий день!»
10.04.2015
ДЮК «Романтик» ЦС «Щасливе дитинство»
16.
Виставка дитячих малюнків «Розмалюю писанку, розмалюю…»
10-30.04.2015
Бібліотека ім.М.Т.Рильського
17.
Урок народознавства «Линуть дзвони із небес, Христос воскрес!»
11.04.2015
Бібліотека «Деміївська»
ДАРНИЦЬКИЙ
18.
Участь учнів закладу у міському фестивалі «Писанок-2015», конкурс малюнку «Свято Великодня»
01.04.2015 -03.04.2015-
Дитяча художня школа № 11
19.
Святковий захід для членів клубу «Молоді серця» «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!»
10.04.2015
Культурно-мистецький центр (вул. Ревуцького,6)
20.
Засідання клубу «Здорового довголіття в мегаполісі» з теми: «Українські народні традиції на Великдень».
11.04.2015.
Культурно-мистецький центр (вул. Ревуцького,6)
21.
Народознавча година «В небі, в зоряній безодні тануть дзвони Великодні»
11.04.2015р.
Бібліотека №157
22.
Засідання гуртка «Дивоцвіт» – етностудія «Христос воскрес! Воскресне й Україна!»
11.04.2015р.
Бібліотека ім. З. Космодем’янської (вул. Вереснева,9)
23.
Народознавча вистава «Великодня казка»
11.04.2015р.
Бібліотека №117
24.
Бесіда біля книжкової виставки «Завітала Пасха красна»
12.04.2015р.
Бібліотека ім. А.Чехова (вул. Поліська,6)
25.
Майстер - клас «О, писанко! Ти символ України! Любові й миру вірна берегиня! Ти – Воскресіння весняний цілунок! Ти мамин Великодній подарунок!»
12.04.2015р.
Бібліотека №160
26.
Народознавча година «Незвичайний день сьогодні – день святковий, Великодній»
12.04.2015р.
Бібліотека №143
27.
Година духовності «Весна іде, наповнена чудес, Христос Воскрес!»
12.04.2015р.
Бібліотека ім. Г.Квітки – Основ’яненка
28.
Виставка Великодньої атрибутики «Веселкою на Великдень сонце виграє»
6.04.2015 – 12.04.2015
Бібліотека №159
29.
Виставка - свято «Христос воскрес! Радійте люди!»
6.04.2015 – 12.04.2015
Бібліотека ім. Ю.Смолича (вул. Здолбунівська,3-А)
30.
Народознавчий календар «Іде Великдень світлий по Землі»
6.04.2015 – 12.04.2015
Бібліотека №133
31.
Книжкова експозиція «Радіймо, друзі, Великодня казка гаївкою хай серце звеселя!»
6.04.2015 – 12.04.2015
Бібліотека №160
32.
Краєзнавча експозиція «Великодня райдуга»
6.04.2015 – 12.04.2015
Бібліотека №156
33.
Виставка дитячих малюнків «Писанкові очі Всесвіту»
6.04.2015 – 12.04.2015
Бібліотека №117
34.
Книжкова виставка «Великодні традиції: історія свята»
6.04.2015 – 12.04.2015
Бібліотека імені С.Руданського
35.
Книжкова виставка «В день щасливий серед квітня, навесні Христос воскрес»
6.04.2015 – 12.04.2015
Бібліотека №157
36.
Виставка дитячих саморобок «Великоднє диво»
6.04.2015 – 12.04.2015
Бібліотека №143
37.
Шкільна виставка учнівських робіт та участь у творчому заході «Писанкове воскресіння».
06.04.2015-24.04.2015
Дитяча школа мистецтв № 9
38.
Святковий захід для членів клубу для молоді з обмеженими можливостями «Гармонія» « з днем Великодня»
18.04.2015р.
Культурно-мистецький центр (вул. Ревуцького,6)
39.
Шкільна виставка творчих робіт учнів школи «Великодні дзвони»
протягом квітня
Дитяча художня школа № 11
40.
Виставка творчих робіт учнів художнього відділення «Великодні фантазії»
протягом квітня
Дитяча школа мистецтв № 9
41.
Міський конкурс дитячих творчих робіт художніх шкіл м. Києва
квітень
Дитяча художня школа № 11
ДЕСНЯНСЬКИЙ
42.
Народознавча виставка «На Великдень, в день великий».
1-20.04.2015
Бібліотека для дітей ім. В.Кучера
43.
Тематична полиця «Свята паска йде до хати – Будемо Великдень святкувати».
6 – 15.04.2015
Бібліотека для дітей №115
44.
Виставка-вітання «Нехай по всій лунає Україні: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!».
6 – 16.04.2015
Центральна районна бібліотека №141
45.
Книжкова виставка «Писанковий дивосвіт».
7 – 15.04.2015
Бібліотека для дітей ім. Ю.Гагаріна
46.
Тематична розкладка «Нехай по всій лунає Україні: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!».
7 – 22.04.2015
Бібліотека-філія №1
47.
Майстер-клас у рамках творчої майстерні «Сонечко» «Подарунки до Великодня».
8.04.2015
Бібліотека для дітей ім. Ю.Гагаріна
48.
Майстер-клас «Яйце-мальованка».
9.04.2015
Бібліотека для дітей №115
49.
Майстер – клас «Великдень природи, Великдень душі» (за проектом «Два храми, що духовністю єдині»).
9.04.2015
Бібліотека ім. С.Олійника
50.
Тематична виставка «Христос воскрес!».
7 - 17.04.2015
Бібліотека №119
51.
Книжкова виставка «Ясний Великдень на землі приніс нам янгол на крилі» (з циклу «Без коріння саду не цвісти»).
10-20.04.2015
Бібліотека для дітей №119
52.
Відвідування святкових богослужінь у храмах Деснянського району.
ДНІПРОВСЬКИЙ
53.
Майстер-клас «Світле свято Пасхи»
03.04.2015
Бібліотека №118
54.
Майстер-клас «Пасхальна веселка»
04.04.2015. 13:00
Бібліотека ім. П.Усенка (вул. Серафимовича, 7)
55.
Майстер-клас «Писанкове Воскресіння»
04-05.04.2015
ДШМ №6
56.
Майстер клас «Знесла курочка яєчко!»
06.04.2015
Бібліотека ім. В.Сосюри
57.
Майстер-клас «На Великдень сонце грає»
08.04.2015
Бібліотека ім. П.Усенка (вул. Серафимовича, 7)
58.
Майстер-клас по виготовленню писанок
09.04.2015
ЦРБ ім. П.Тичини
ПЕЧЕРСЬКИЙ
59.
Комплекс заходів „Христос народився!”
Квітень 2015 р.
ЦРБ,філії
60.
Книжкова виставка „І сонце світить нам з небес – Христос народився”
Квітень 2015 р.
ЦРБ
61.
Книжкова виставка „Великодні дзвони чути в кожнім домі”
Квітень 2015 р.
Бібліотека ім. І.Кудрі
62.
Книжкова виставка Світле свято Великодня”
Квітень 2015 р.
Бібліотека для дітей №8
63.
Бесіда „Писанковий всесвіт”
Квітень 2015 р.
Бібліотека для дітей „Веселка”
64.
Бесіда „Сяють наші писанки, як весняні квіточки”
Квітень 2015 р.
Бібліотека для дітей ім. А.Макаренка
65.
Бесіда „Ясний Великдень на землі”
Квітень 2015 р.
Бібліотека для дітей ім. М.Трублаїні
66.
Конкурс на краще знання приказок „Дороге яєчко до Великого Дня”
Квітень 2015 р.
Дитячі бібліотеки
ПОДІЛЬСЬКИЙ
67.
Конкурс „Писанкове Воскресіння”
Квітень 2015 р.
Дитяча художня школа №4
68.
Відкритий урок писанкарства
Квітень 2015 р.
Дитяча художня школа №4
69.
Підготовка та проведення мистецького свята „Писанкове Воскресіння”
1 – 10.04.2015
Дитяча художня школа №10
70.
Перегляд літератури „Великодні передзвони”
02.04.2015
Центральна районна бібліотека ім. І. Франка
71.
Виставка-свято „Святкові дзвони Великодня”
06.04.2015
Бібліотека ім. О. Грибоєдова
72.
Виставка-свято „Воля Божа нам з небес: Христос Воскрес!”
06.04.2015
Бібліотека № 123
73.
Фольклорно-етнографічна виставка „Благословення сходить з небес! Христос Воскрес!”
07.04.2015
Бібліотека ім. А. Головка
74.
Майстер-клас „Чарівне яєчко”
08.04.2015
Бібліотека № 123
75.
Книжковий дивограй „Весняне сонечко з небес – Христос Воскрес!”
08.04.2015
Бібліотека ім. К. Чуковського
76.
Книжкова виставка „Свято свят і торжество торжеств”
08.04.2015
Бібліотека ім. О. Копиленка
77.
Майстер-клас „Великодні декори з яєць”
09.04.2015
Бібліотека ім. С. Айні
78.
Виставка виробів народних умільців „Йде Великдень до нас з писанками”
09.04.2015
Бібліотека ім. Джамбула
79.
Виставка-свято „Весна тепло дарує, Великдень світлий нам звітує”
09.04.2015
Бібліотека ім. Ю. Збанацького
80.
Майстер-клас „Писанковий рай”
09.04.2015
Центральна районна бібліотека ім. І. Франка
81.
Народознавча година „В наших писанках Великдень дзвоном трепетним луна”
09.04.2015
Бібліотека ім. Валі Котика
82.
Свято писанки „Писачок у віск пірнув – яєчко візерунком огорнув”
10.04.2015
Бібліотека ім. О. Копиленка
83.
Майстер-клас „ Писанки святкові, різнокольорові.
10.04.2015
Бібліотека ім. Ю. Збанацького
84.
Духовне свято „Христос воскрес! Сьогодні й сонце не заходить, а сяє й сяє із небес!”
14.04.2015
Бібліотека ім. Ю. Збанацького
СВЯТОШИНСЬКИЙ
85.
Концерт духовної музики «Великодні пісне співи» за участю учнів вокально-хорового
17.04.2015
Київська дитяча музична школа № 23
86.
Цикл народознавчих заходів
Квітень 2015 р.
Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи «Свічадо»
87.
Години народознавства «Пасхальне свято у відображенні художньої літератури», «Великодня писанка – символ Воскресіння», «Славимо Великодень», «Чому на землі так святково сьогодні? Бо з неба зійшло Воскресіння Господнє!» для широкого кола користувачів
6 – 15.04.2015
Бібліотеки ім. Махтумкулі,
88.
Вечір народознавства «Славимо Великодень!» для широкого кола користувачів
10.04.2015
Бібліотека ім. В.Стефаника
89.
Бесіди «Великий день Пасхальний», «Христос воскрес! радійте діти» для дітей
10.04.2015
Бібліотеки «Промінець» та ім. М.Дубова
90.
Книжкова виставка «Як Великодень на дворі, то й писанки на столі» із проведенням майстер-класів із розпису Великодніх писанок
з 8 до 15.04.2015 2015 року
у Центральній районній бібліотеці Централізованої бібліотечної системи «Свічадо»
91.
Бібліотечні зустрічі «Свято єдності родини» для широкого кола користувачів
9.04.2015 2015 року
Бібліотека ім. О.Герцена
92.
Літературний калейдоскоп «Христос воскрес! Радіє світ» для юнацтва
8 – 15.04.2015 2015 року
Бібліотека ім. Н.Рибака
СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ
93.
Виставка інсталяція «Озвались дзвони Великоднi»
09. 04. 2015
ЦРБ
94.
Книжкова виставка «Христос воскрес! Радіє світ!»
09. 04. 2015
Бібліотека ім. М.Лермонтова
95.
Виставка-привітання «Великодні дзвони»
09. 04. 2015
Бібліотека ім. Гончара
96.
Святкова виставка «Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!»(Великдень)
10. 04. 2015
Бібліотека ім. Довженка
97.
Книжкова виставка Світле Воскресіння – принесло нам спасіння (Великдень)
10. 04. 2015
Бібліотека ім. Бажана
98.
Тематична виставка літератури «Весна воскресла на полями і нам Великдень принесла»
14.04.2015
ЦРБ
99.
Народознавча година «Великодній передзвін»
9. 04. 2015
Бібліотека №11
100.
Великоднє свято «Да воскресне Бог!»
9. 04. 2015
Бібліотека ім. Чкалова
101.
Виставка-привітання «Христос Воскрес! Співають наші душі!»
Квітень 2015 р.
Бібліотека ім. Новікова-Прибоя
102.
Виставка писанок «Великдень –земне причастя небом»
Квітень 2015 р.
Бібліотека №13
103.
Майстер-клас з виготовлення витинанок «Великоднє мереживо»
9. 04. 2015
Бібліотека ім. П.Вершигори
104.
Виставка-композиція «Кольорова палітра писанки»
Квітень 2015 р.
Бібліотека ім. Чапаєва
105.
Майстер клас «Писанка як символ початку Всесвіту»
9.04.2015
ЦРБ
106.
Виставка витинанок «Величне свято Воскресіння»
Квітень 2015 р.
Бібліотека ім. П.Вершигори
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
107.
Виставка-подорож «Весна духовна: Великодні традиції в Україні та світі»
08.04-18.04
Бібліотека
108.
Майстер-клас «Писанки мальовані, писанки чудові»
09.04.2015
Бібліотека
109.
Майстер-клас «Про що розповідає писанка»
09.04.2015
Бібліотека
110.
Народознавча година «Дзвонять дзвони величально»
09.04.2015
Бібліотека
111.
Інформаційно-пізнавальна година «Воскресіння – то велика радість,
09.04.2015
Бібліотека
112.
Майстер-клас «Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема»
10.04.2015
Бібліотека
113.
Виставка писанок «У писанці й надія воскресіння»
9.04-14.04
Бібліотека
114.
Майстер-клас по розпису писанок для учнів образотворчого відділу
08.04.2015
КДШМ № 2
115.
Виставка «Великодень у школі» зі встановленням пасхальної екібани у холі школи
18.03.-10.04
КДХШ №7
116.
Майстер-клас «Великодня писанка» з виготовлення розписних яєць та ескізів великодніх писанок
18.03.-10.04
КДХШ №7
117.
Художня виставка «Писанкове воскресіння»
06.04.-15.04
КДШМ № 5
118.
Етнокультурний проект Folk Ukraine
09.04.2015
Софійська площа
ОБОЛОНЬ
119.
«Великодні грають дзвони» - книжкова виставка
12.04.15
Центральна публічна районна бібліотека ім. О.С.Пушкіна
120.
«Із світлим Христовим Воскресінням» - тематичний урок
09.04.15
Бібліотека ім. С. Чекаліна
121.
Великдень – свято Воскресіння» - бесіда
10.04.15
Бібліотека № 120 для дітей
122.
«Великодні дзвони дзвонять» - сторінками Інтернет – видань
08.04.15
Публічна бібліотека ім. Самеда Вургуна
123.
«Великдень писанку як усмішку підносить» - народознавча година
09.04.15
ЦРБ ім. Аркадія Гайдара для дітей
124.
«Писанкове воскресіння» - мистецьке свято
08.04.15
Дитяча школа мистецтв № 5
125.
Виставка витинанок «Нащадки народних традицій»
21.04.15
Дитяча школа мистецтв № 5