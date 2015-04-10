Київська влада планує запровадити прозоре тарифоутворення
У КМДА запевняють, що зміна тарифів не повинна стати джерелом списання нераціональних витрат монополістів.
Формування тарифів на комунальні послуги повинно здійснюватися за принципом, який би спонукав монополістів зменшувати затрати та займатися оптимізацією виробництва. Про це у прямому ефірі на «Першому національному» каналі заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляється на офіційному інтернет-порталі КМДА.
«Місто має чітку позицію щодо підвищення тарифів – вони мають створюватися прозоро, і кияни повинні знати, куди йде кожна сплачена ними копійка. Однак важливим фактором має бути обмеженість затрат, які можуть вкладатися у тариф підприємствами, що надають послуги. Тобто не лише споживач мусить дбати про економію та зниження використання енергоресурсів», – зазначив він.
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За словами заступника голови КМДА, Київ має ключові орієнтири щодо економії енергоресурсів та тотального обліку енергоносіїв. І кожен із виконавців комунальних послуг у Києві має також їх дотримуватися.
«Сьогодні низка країн Європи мають механізми, які зобов’язують виробників послуг дотримуватися прозорих правил ціноутворення, знижувати рівень витрат. І коли так стрімко підвищуються ціни на тепло й воду для населення, необхідним кроком є застосування важелів, які б спонукали монополістів до більш раціональних підходів у виробництві», – переконаний він.