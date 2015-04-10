Київська влада планує запровадити прозоре тарифоутворення

Формування тарифів на комунальні послуги повинно здійснюватися за принципом, який би спонукав монополістів зменшувати затрати та займатися оптимізацією виробництва. Про це у прямому ефірі на «Першому національному» каналі заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляється на офіційному інтернет-порталі КМДА.

«Місто має чітку позицію щодо підвищення тарифів – вони мають створюватися прозоро, і кияни повинні знати, куди йде кожна сплачена ними копійка. Однак важливим фактором має бути обмеженість затрат, які можуть вкладатися у тариф підприємствами, що надають послуги. Тобто не лише споживач мусить дбати про економію та зниження використання енергоресурсів», – зазначив він.

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За словами заступника голови КМДА, Київ має ключові орієнтири щодо економії енергоресурсів та тотального обліку енергоносіїв. І кожен із виконавців комунальних послуг у Києві має також їх дотримуватися.

«Сьогодні низка країн Європи мають механізми, які зобов’язують виробників послуг дотримуватися прозорих правил ціноутворення, знижувати рівень витрат. І коли так стрімко підвищуються ціни на тепло й воду для населення, необхідним кроком є застосування важелів, які б спонукали монополістів до більш раціональних підходів у виробництві», – переконаний він.