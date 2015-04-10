У Києві напередодні Великодня міліціонери провели інструктаж щодо терактів для священиків
На цих вихідних, 11-12 квітня, у зв'язку з святкуванням Великодня в 140 культових спорудах та прилеглих до них територій в Києві посилять охорону громадського порядку.
Як повідомляє прес-служба столичної міліції, порядок будуть забезпечувати 1,2 тис. співробітників МВС.
«Напередодні свята співробітники правоохоронних органів відвідали всі міські храми. У бесіді зі священнослужителями акцентувалася увага на негайному інформуванні райвідділів МВС про всі можливі правопорушення, підозрілих осіб, предметів і т. д.»,- йдеться в повідомленні.
Таким чином, в ГУ МВС України в м. Києві розгорнуто роботу оперативного штабу, працівники якого в цілодобовому режимі відстежують ситуацію на місцях і, у разі необхідності, своєчасно будуть реагувати на події.
У міліції наголосили, що основне завдання працівників правоохоронних органів під час проведення святкових заходів - не допустити порушень громадського порядку та скоєння злочинів.
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Посилена охорона зазначених об'єктів та прилеглих до них територій почнеться вже з 18:00 суботи. «Передбачено максимальне наближення нарядів міліції, особливо у вечірній час, до місць проведення заходів, на маршрутах слідування громадян. У цілодобовому режимі працюватимуть слідчо-оперативні групи і групи документування. Забезпечена готовність вибухотехнічних підрозділів»,- підкреслили у відомстві.
Також працівники ДАІ будуть забезпечувати безпеку дорожнього руху транспорту і пішоходів у місцях проведення релігійних заходів.
Крім того, у зв'язку з продовженням роботи Київського метрополітену на всіх станціях та прилеглих до них територій також будуть посилені наряди міліції.