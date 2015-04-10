Разом із платіжками на ЖКП киянам прийдуть бланки на отримання субсидій

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це під час перевірки роботи управління праці та соціального захисту населення у Дарницькому районі міста Києва заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Він нагадав, що з 1 травня набуває чинності новий спрощений порядок надання субсидій, який скасовує низку обмежень щодо субсидування.

«Міська влада реалізовує спрощений механізм призначення субсидій київським родинам. Це вкрай необхідно в умовах стрімкого підвищення тарифів. Скасовано низку вимог до людей, які полегшують процедуру отримання субсидій. Кожна родина буде поінформована про можливість отримувати державну допомогу, однак отримати її зможуть лише ті, хто потребує. У кожну поштову скриньку будуть розіслані бланки заяв, декларацій та інструкцій щодо їх заповнення. Однак слід розуміти, що механізм вступає у силу з 1 травня, тому до цього часу людям нараховуватиметься допомога за старим порядком», – підкреслив Пантелеєв.

Він також зазначив, що виготовлення та доставка матеріалів мешканцям здійснена за рахунок організацій, які надають житлові та комунальні послуги.

Якщо з різних причин людина не отримала зазначені матеріали, то бланки документів можна завантажити із сайту міської влади у розділі «Отримання житлових субсидій».

Крім того, деталі кияни можуть дізнатися за телефоном міського контакт-центру 1551.