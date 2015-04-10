У Києві машина перекинулася і вилетіла на пішохідну доріжку (фото)

В ніч з 9 на 10 квітня у Києві на Повітрофлотському проспекті сталася ДТП з постраждалими.

За попередньою інформацією, хтось з пішоходів вискочив на дорогу, передає ТСН. Щоб уникнути зіткнення, водій легковика вивернув кермо, машина перекинулася, вилетіла на пішохідну доріжку і вдарилася об бетонну огорожу. Читайте такожСин Порошенка про ДТП, у яку він потрапив на Хрещатику: Вирішили все без претензій Унаслідок аварії всі залишилися живі, лише водієві знадобилася госпіталізація.

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