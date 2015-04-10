У Києві машина перекинулася і вилетіла на пішохідну доріжку (фото)
01:55, 10 квітня 2015Київ
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В ніч з 9 на 10 квітня у Києві на Повітрофлотському проспекті сталася ДТП з постраждалими.
Водієві авто знадобилася госпіталізація./ ТСН
За попередньою інформацією, хтось з пішоходів вискочив на дорогу, передає ТСН.
Щоб уникнути зіткнення, водій легковика вивернув кермо, машина перекинулася, вилетіла на пішохідну доріжку і вдарилася об бетонну огорожу.
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Унаслідок аварії всі залишилися живі, лише водієві знадобилася госпіталізація.
ТСН
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