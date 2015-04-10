У Києві машина перекинулася і вилетіла на пішохідну доріжку (фото)

01:55, 10 квітня 2015
Київ
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В ніч з 9 на 10 квітня у Києві на Повітрофлотському проспекті сталася ДТП з постраждалими. 

ТСН

За попередньою інформацією, хтось з пішоходів вискочив на дорогу, передає ТСН.

Щоб уникнути зіткнення, водій легковика вивернув кермо, машина перекинулася, вилетіла на пішохідну доріжку і вдарилася об бетонну огорожу.

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Унаслідок аварії всі залишилися живі, лише водієві знадобилася госпіталізація.

ТСН

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