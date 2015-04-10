На площі Льва Толстого в Києві вибухівку не знайшли - МВС
00:22, 10 квітня 2015Київ
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Правоохоронні органи не знайшли вибухонебезпечних предметів в центрі Києва на площі Льва Толстого.
Міліція не знайшла вибухівки на площі Льва Толстого в Києві / telegraf.com.ua
Про це повідомляє прес-служба київської міліції.
"Вказаний анонімом об'єкт та прилеглу територію обстежено на предмет наявності вибухових пристроїв чи вибухівки. Зі станції метрополітену "Площа Льва Толстого" було евакуйовано 150 осіб", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, жодних підозрілих предметів або речовин виявлено не було.
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