У Києві площу Льва Толстого перевіряють на наявність вибухівки, станція метро зачинена

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД у м. Київ.

"Сьогодні о 20:30 спецлінією "101" зателефонував невідомий та повідомив про можливий вибух. Зараз правоохоронці обстежують на предмет наявності вибухових пристроїв чи вибухівки площу Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на місце відразу виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС.

Згідно з повідомленням, правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Варто зазначити, що за даними прес-служби столичної підземки, станція метро "Площа Льва Толстого" зачинена для пасажирів.