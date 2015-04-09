У Києві площу Льва Толстого перевіряють на наявність вибухівки, станція метро зачинена
В Києві площу Льва Толстого правоохоронці перевіряють на наявність вибухових пристроїв чи вибухівки, станція метро "Площа Льва Толстого" зачинена.
Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД у м. Київ.
"Сьогодні о 20:30 спецлінією "101" зателефонував невідомий та повідомив про можливий вибух. Зараз правоохоронці обстежують на предмет наявності вибухових пристроїв чи вибухівки площу Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що на місце відразу виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС.
Згідно з повідомленням, правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.
Варто зазначити, що за даними прес-служби столичної підземки, станція метро "Площа Льва Толстого" зачинена для пасажирів.