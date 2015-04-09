Киянам безкоштовно встановлять 4 тисячі лічільників тепла

Київська міська влада веде постійні переговори з постачальниками тепла щодо впровадження енергозберігаючих технологій, щоб не лише зменшити споживання енергоносіїв, а й знизити їхню фактичну вартість для киян. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

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«Днями ми повністю переглянули інвестиційну програму ПАТ «Київенерго». Так, згідно з її оновленими умовами компанія до кінця 2015 року зобов’язана встановити будинкові теплові лічильники у 3 тисячах будинків Києва, ще 1 тисячу буде встановлено за кошти міста», – сказав він.

Водночас, як зауважив Ніконов, мешканці тих будинків, де з якихось причин лічильники не будуть встановлені, отримають знижку на тариф за споживання теплоносіїв: «Різниця між фактичним та реальним споживанням тепла складає 20-25%. Саме тому, кияни, у чиїх будинках не будуть встановлені теплові лічильники, сплачуватимуть за централізоване опалення на 25% менше».