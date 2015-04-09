Чиновники розробляють генеральну схему розміщення АЗС у столиці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи з питань створення Генеральної схеми розміщення АЗС у столиці Києві під головуванням депутата Київради Віталія Даниленка.

"Наразі вже були проведені виїзні засідання робочі групи в Дніпровському, Дарницькому, Деснянському та Подільському районах Києва. На засіданнях розглядалися питання щодо зростання кількості незаконно встановлених газових автозаправних станцій, які несуть загрозу техногенної катастрофи загальноукраїнського масштабу та питання створення генерального плану розміщення АГЗС”, - прокоментував депутат.

Він зауважив, що ситуація складна, бо процедура перевірки діяльності таких об'єктів та відповідні засоби реагування майже відсутні.

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“Це зумовлено тим, що постановою Кабінету міністрів України від 13.08.2014 № 408 здійснювати перевірку суб'єктів господарювання можливо лише за згодою (розпорядженням) Кабінету міністрів. Також слід зазначити, що всі без виключення незаконно встановлені автозаправні станції та газові автозаправні станції здійснили самовільне захоплення земель, що належать територіальній громаді міста Києва. У зв'язку з цим до бюджету столиці не надходять десятки мільйонів гривень щороку”, - цитує прес-служба Даниленка.

Зазначається, що депутат підготував інформацію щодо реального стану таких об'єктів і наразі готує матеріали, щоб доповісти з цього питання на найближчому засіданні Київради.