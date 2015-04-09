Цієї ночі в Києві згоріли 10 автомобілів (фото)

"Події сталися на стоянках біля житлових будинків у Деснянському районі Києва. В результаті – 10 автомобілів згоріло вщент, ще 2 пошкоджені вогнем частково", - передає Українська правда із посиланням на Головне управління МВС у Києві.

Перше займання виникло о 3.30 на вулиці Курчатова. На прибудинковій території загорівся автомобіль, через сильний вітер полум’я миттєво перекинулося на припарковані поруч машини.

Два авто згоріли повністю, ще одне пошкоджене частково.

О 3.40 аналогічна подія сталася на вулиці Жукова. Там за кілька хвилин згоріло 6 транспортних засобів, а ще один – частково.

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На місцях працювала слідчо-оперативна група Деснянського районного управління міліції.

Опитані правоохоронцями свідки повідомили, що спочатку в обох випадках з-під капоту одного із припаркованих автомобілів з’явився дим, потім спалахнуло полум’я. Через те, що машини стояли близько одна до одної, сусідні також загорілися.

Відомості про події внесено до Єдиного реєстру заяв та повідомлень громадян. Проводиться перевірка.

Водночас, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що згоріло 10 автомобілів, а не 12, як повідомляла міліція.

"Імовірними причинами виникнення пожеж у Деснянському районі є підпали. Остаточні причини встановить слідство", - зазначили у ДСНС.