Мітинг під КМДА зібраний за гроші - депутат Київради

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє депутат Київради Владислав Михайленко.

"Прямий репортаж з проплаченного мітингу. Сьогодні за гроші збиралися в декількох місцях. Ми прийшли до театру ім. Франко на 10.30 і рушили до мерії. В цілому, зганяють 2-3 тисячі людей. Грошей явно не шкодують ", - написав він безпосередньо з місця подій.

За словами Михайленко, люди тримаються біля "старших", оскільки бояться, що їх можуть "кинути".

"Практично всі мітингувальники не знають ідею мітингу. Хтось навіть думає, що це акція на підтримку Кличка", - написав Владислав Михайленко.

"Роздача грошей запланована на 14.00. Будемо викликати міліцію для фіксації", - додав він. Також Михайленко опублікував фотографії старших, які складали списки учасників.

Раніше на своїй сторінці в Facebook директор Департаменту благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерківець також повідомляв про збір людей на мітинг за гроші: "Збір людей під черговий замовний мітинг у Києві відбувається прямо зараз близько Головпоштампу і театру ім.Івана Франка. Видавати обіцяють близько 50-100 гривень, залежно від того, який куратор вам попадеться, та ще можуть кинути .... ", - написав він.