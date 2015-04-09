У Кличка заявили, що голови районів повинні миттєво реагувати на всі порушення благоустрою

«У першу чергу ми звертаємо увагу на найпроблемніші місця, де порушено благоустрій. Перевіряємо, як спрацювали сервісні служби столиці – комунальники та працівники «Київзеленбуду». Київ завжди був зеленим містом, і ми повинні робити все, аби він таким і залишався», – сказав він.

У ході об’їзду в Оболонському районі представники столичної влади оглянули стан платформи міської електрички на станції «Вишгородська», несанкціоновану паркову, а також звалище, що утворилося на Берковецькому цвинтарі. Після цього перший заступник голови КМДА провів підсумкову нараду з головами районів столиці.

«Голови районів повинні реагувати на всі порушення благоустрою в кожному районі столиці. У свою чергу, інспектори з благоустрою повинні миттєво фіксувати порушення та оперативно передавати інформацію балансоутримувачам території. Тільки тоді, коли ми всі будемо вчасно помічати проблеми та докладати максимум зусиль, щоб їх вирішити, буде видно результати роботи районної та міської влади», – підкреслив він.