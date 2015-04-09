Сквер Небесної сотні у Києві можуть забудувати готельно-офісним комплексом - ЗМІ

"Поки ми створювали на місці звалища, що існувало тут 7 років, сквер, прокуратура прокрутила класичну для себе схему - тихесенько програла всі суди, без жодних повідомлень", - цитує координатора спільноти «Місто-Сад» Євгенію Кулебу муніципальна газета "Вечерний Киев".

Також вона наголосила, що про суди, їх результати, про апеляції активістів не повідомляли.

"У рішенні стоїть, що ми не з'явилися. Ми пару тижнів тому попросили депутата Київради Рену Назарову довідатися, як там наша справа - і ось що з'ясувалося. Зараз справа у касаційному оскарженні". - розповіла Кулеба.

Засідання Київського господарського суду, де було прийняте рішення про відмову в позові, вела суддя Пригунова А. Б., міську прокуратуру представляла Лядецька Ст. Л.

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Сквер, прилеглий до Михайлівській площі, який так і називався «Сквер по вулиці Михайлівській» був без громадських слухань за рішенням Київради від 8 лютого 2007 року No 124/785 переданий ТОВ «Укрінвестресурс» для реконструкції та будівництва готельно-офісного комплексу.

Оренда була оформлена на 10 років 30 березня 2007 року ділянки у 0,5512 га, а вже 31 травня 2007 року між Київрадою та ТОВ «Укрінвестресурс» був укладений договір купівлі-продажу ділянки в 0,2549 га

Частина ділянки, що входить до складу Михайлівській площі, розташований на території історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

Також Кулеба зазначила, що у випадку будівництва необхідно частково перекривати Михайлівську площу, оскільки на ділянку фізично не може заїхати великогабаритна техніка.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві відкрили меморіальний знак героям Небесної сотні.