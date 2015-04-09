ЗМІ: у Києві вночі згоріли два автомобілі, очевидці повідомляють про вибух

Про це пише ТСН.ua з посиланням на очевидців.

За інформацією очевидців, за адресою вулиця Курчатова, 6, стався вибух.

Читайте такожУ Києві згорів черговий ресторан (фото, відео)"Вогонь перекинувся на сусідні автомобілі. Загалом згоріло дві машини. Ще дві встигли погасити. Пожежники відреагували швидко – після дзвінка через дві хвилини були на місці", - повідомив читач сайту Сергій.

На одному з відео, яке було зроблене вже зранку можна розгледіти, як навколо двох згорілих автомобілів працює експерт.