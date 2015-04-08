До Великодня Київ повинен блищати - Кличко

У Києві тривають ремонти та роботи з благоустрою столиці до Великодніх свят. За дорученням Київського міського голови Віталія Кличка районні очільники, підрозділи з благоустрою мають подбати, щоб дороги, тротуари, двори та сквери столиці були прибраними і чистими до Пасхи, повідомляє офіційний інтернет-портал КМДА.

«Столичні вулиці – не місце для звалищ. Вони мають бути прибрані якнайшвидше. До Великодня Київ повинен блищати», – наголосив Кличко під час однієї з інспекцій столичних районів і вулиць за участю голів райдержадміністрацій Києва.

У районах столиці тривають толоки, в яких, крім комунальних служб, беруть участь чимало небайдужих киян. Також в парках та скверах Києва вже висадили півтори тисячі дерев та понад 4 тисячі декоративних кущів.

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Як зазначили в КМДА, в березні було відремонтовано більше 12 тис. квадратних метрів київських доріг у восьми районах столиці. Ремонт триває на проспекті Григоренка, вулицях Ахматової, Амурській та багатьох інших вулицях столиці. Також ремонтуються мости і шляхопроводи. У квітні заплановано відремонтувати ще більше 20 тис. квадратних метрів столичних автошляхів. На черзі вулиці Газопровідна, Віскозна, Кржижановського, провулок Магнітогорський та інші.

Також у березні проведені ремонтні роботи столичних сховищ та укриттів за адресами: вул. Тростянецька, 6г, вул. Полтавська, 12, вул. Володимирська, 51-А, вул. Прирічна, 27, вул. Каштанова, 9, вул. Драйзера, 22.

У квітні планується провести ремонтні роботи й бюветів за адресами: вул. Лук’янівська, 13, вул. Кобзарська, 2, вул. Героїв Дніпра, 22-А, пр-т Правди, 4. Загалом у квітні заплановано відремонтувати 12 столичних бюветів.

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Крім того, міська влада разом з громадськістю приводить до ладу територію Труханового острова, щоб влітку кияни могли насолоджуватися комфортним відпочинком на природі в центрі столиці. Перший етап проекту облаштування Труханового острова буде реалізовано вже до кінця травня.

«Київ має бути комфортним, чистим і красивим містом, де приємно жити, працювати і є де відпочити разом з родиною», – наголосив Кличко.