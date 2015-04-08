У київському парку ім. Пушкіна створять центр дитячої творчості

Столичні парки повинні стати зручними та безпечними зонами для відпочинку киян і гостей столиці. На цьому наголосив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов під час виїзної наради щодо реалізації проекту «Київські парки», яка відбулася в парку ім. О. Пушкіна, повідомляє прес-служба КМДА.

«До Дня Києва ми запланувати облаштувати парк ім. О. Пушкіна, парк «ДШК» (Дарницького шовкового комбінату) та частково парк «Нивки» і Труханів острів. Більше того, вже є інвестори, які готові вкладати кошти в розвиток цих парків», – сказав він.

Читайте такожУ 23 парках Києва планують встановити Wi-Fi та камери відеоспостереження

Зокрема, за словами Ніконова, на базі парку імені Пушкіна планується створити міський дитячий освітньо-культурний комплекс, а приміщення будинку культури «Більшовик» – реконструювати у центр дитячої творчості на основі проекту «Арт-пікнік Слави Фролової».

«У самому парку будуть облаштовані доріжки, громадські вбиральні, освітлення, паркувальні майданчики. Загалом на ці роботи з міського бюджету планується витратити 1,2 млн грн», – зауважив Ніконов.

Перший заступник голови КМДА також додав, що більшу частину витрат на утримання парку візьмуть на себе підприємці, які здійснюють діяльність на території парку.