Архітектори пропонують залучити інвесторів до реставрації Маріїнського палацу

Маріїнський палац у Києві може перетворитись на руїни, якщо держава не виділить коштів для завершення його реставрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу сказала член авторського колективу проекту “Реставрація Маріїнського палацу”, головний архітектор НДІ “Укрпроектреставрація» Лариса Цеук.

«Маріїнський палац займає особливе місце в архітектурній спадщині Києва. Він прикрашає місто протягом 260 років. Ми дуже сподіваємось, що спільними зусиллями ми не допустимо, щоб цей палац перетворився на руїни», - сказала вона.

Як зазначила Цеук, періодична реставрація Маріїнського палацу триває 8 років.

Читайте такожДля завершення реконструкції Маріїнського палацу потрібно 300 млн гривень - архітектор

«Технічний стан фасадів та інтер’єрів на сьогодні аварійні і погіршується в геометричній прогресії… Якщо порівнювати будівлю з організмом людини, то на сьогодні посилено скелет людини, пересаджено нове серце – інженерний блок, але він не запущений. При цьому тіло, як і у людини в такій ситуації, помирає», - сказала вона і наголосила, що для того, аби об’єкт не зруйнувався остаточно, потрібна підтримка держави, а також залучення інвесторів. При цьому вона не змогла назвати, яка сума потрібна для того, аби завершити реставрацію палацу.

У свою чергу голова секції історичних міст Українського національного комітету Міжнародної ради з охорони пам`яток та історичних місць ICOMOS (UNESCO) Олена Олійник наголосила на тому, що як тільки реставрацію палацу буде завершено, потрібно зробити подання, аби його було включено до світової спадщини ЮНЕСКО.

«Палац, на жаль, руйнується. Парк та припаркова територія знаходяться у напівзруйнованому, знівеченому стані. Ми вважаємо, що те надбання і напрацювання, які були зроблені свого часу нашими реставраторами, є унікальними і вони мусять бути повернуті і в інтер’єри палацу, і в його зовнішній вигляд. Крім того, після завершення реставрації потрібно робити подання про включення цієї пам’ятки до світової спадщини ЮНЕСКО», - сказала вона.