У центрі Києва встановили двометрові писанки (фоторепортаж)

14:49, 08 квітня 2015
Київ
1579

У заповіднику "Софія Київська" готуються до фестивалю писанок, який відбудеться з 9 по 19 квітня.

Фото УНІАН

У столиці на території Національного заповідника "Софія Київська" готуються до відкриття "IV Всеукраїнського фестивалю писанок 2015". 

На території заповідника вже встановили величезні двометрові писанки, а також інші святкові інсталяції, присвячені Великодню. 

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня о 13.00 у Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться офіційне відкриття IV Всеукраїнського фестивалю писанок 2015. 

Гостей заходу зустрічатиме величезна світлодіодна писанка рекордних розмірів – 6 метрів заввишки. Засвічуватиметься вона впродовж фестивалю щодня, із 19.00. Уперше на фестивалі представлять три двохметрові писанкові люстри, що висітимуть на висоті 3-х метрів. 

Біля Дзвіниці заповідника киянам та гостям міста презентують двадцять двометрових писанок із різних областей України. Їх розпишуть орнаментикою регіону-учасника, з центральним образом «Богині-берегині».

Читайте такожМер Києва Кличко пішов у відпустку, повернеться на Великдень

Також у рамках фестивалю відбудуться конкурси: «Народна писанка», «Регіональна писанка», «Великодня паска», конкурс малюнку «Свято Великодня».

IV Всеукраїнський фестиваль писанок 2015 триватиме до 19 квітня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter