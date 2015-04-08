У центрі Києва встановили двометрові писанки (фоторепортаж)

У столиці на території Національного заповідника "Софія Київська" готуються до відкриття "IV Всеукраїнського фестивалю писанок 2015".

На території заповідника вже встановили величезні двометрові писанки, а також інші святкові інсталяції, присвячені Великодню.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня о 13.00 у Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться офіційне відкриття IV Всеукраїнського фестивалю писанок 2015.

Гостей заходу зустрічатиме величезна світлодіодна писанка рекордних розмірів – 6 метрів заввишки. Засвічуватиметься вона впродовж фестивалю щодня, із 19.00. Уперше на фестивалі представлять три двохметрові писанкові люстри, що висітимуть на висоті 3-х метрів.

Біля Дзвіниці заповідника киянам та гостям міста презентують двадцять двометрових писанок із різних областей України. Їх розпишуть орнаментикою регіону-учасника, з центральним образом «Богині-берегині».

Читайте такожМер Києва Кличко пішов у відпустку, повернеться на Великдень

Також у рамках фестивалю відбудуться конкурси: «Народна писанка», «Регіональна писанка», «Великодня паска», конкурс малюнку «Свято Великодня».

IV Всеукраїнський фестиваль писанок 2015 триватиме до 19 квітня.