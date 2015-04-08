Японія виділить 108 мільярдів єн на реконструкцію Бортницької станції - "Київводоканал"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час круглого столу в Києві голова правління - генеральний директор ПАТ «Київводоканал» Андрій Білик, посилаючись на щойно отриману від Посольства Японії інформацію.

Білик нагадав, що «Київводоканал» останні два роки співпрацює з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) з підготовки проекту реконструкції БСА щодо залучення коштів Японії для фінансування майбутньої модернізації.

«Є оперативна інформація від Посольства Японії про укладання так званого pledge, нашою мовою «поручительства». Це офіційне підтвердження намірів уряду Японії підтримати фінансування проекту реконструкції Бортницької станції аерації в обсязі 108 млрд японських ієн. Це є видатний момент в підготовці даного проекту, фактично передує підписанню міжурядової кредитної угоди» , - заявив керівник «Київводоканалу».

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За словами Білика, цей кредит буде найбільший в комунальну галузь на території східної Європи. «Ми наближаємось до реального прийняття рішення, яке буде безпрецедентним в комунальній галузі України», - сказав він.

За його прогнозом, фактично від ухвалення та оприлюднення цього pledge до фізичного підписання відповідної міжурядової кредитної угоди пройде не більше двох місяців.

Білик запевнив, що на тарифах для споживачів за водопостачання та водовідведення цей кредит не позначиться.

«На тарифи жодним чином він не позначиться найближчий період, оскільки фінансові умови є унікальними і десять років є кредитних канікул. Тобто зростання тарифів у зв’язку з кредитними зобов’язаннями компанії нульове», - запевнив Білик.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Кабінет міністрів України затвердив розпорядження про основні техніко-економічні показники скоригованого проекту реконструкції Бортницької станції аерації (БСА). Затвердження показників є однією з основних умов уряду Японії щодо надання кредитних коштів під програму «Офіційної допомоги розвитку» за умовами STEP на реалізацію даного проекту.

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Дане рішення уряду закріплено підписаним протоколом між Мінфіном, Мінрегіоном, Мінекономіки, «Київводоканалом» та Японським агентством JICA. Відповідно до нього, кредитні кошти у сумі 108 млрд єн будуть отримані на 40 років під 0,1% річних з пільговим періодом 10 років.

Довідка УНІАН. Бортницька станція аерації - єдині очисні споруди стічних вод Києва і довколишніх міст і селищ Київської області. На станції проходять очищення всі побутові стічні води, а також стоки промислових підприємств.

БСА - складний комплекс інженерних споруд, устаткування і комунікацій, призначений для повного біологічного очищення стічних вод. Проектна потужність станції - 1,8 млн куб. м на добу (проектна потужність кожного з трьох блоків - 600 тис. куб. м на добу). Зараз фактично надходить на очищення від 700 тис. до 1 млн куб. м на добу.