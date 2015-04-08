В одному з районів Києва хочуть оголосити НС місцевого значення через прорив колектора (фото)

Унаслідок аварії у дорожному покритті за адресою вулиця Голосіївська, 57, утворився провал діаметром 5 метрів та глибиною близько 3, повідомляє сайт Київводоканалу.

Відновлення нормального функціонування колектора є першочерговим завданням, зазначили у прес-службі, додавши, що у зв’язку з соціальною значущістю аварії їй буде присвоєно рівень надзвичайної ситуації місцевого значення.

Попередня причина пошкодження – газова корозія трубопроводу, який було прокладено ще у 1968 році.

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