У Києві руйнується Маріїнський палац: обсипається штукатурка та сиріють стіни

Пам'ятник архітектури, церемоніальна резиденція Президента України -Маріїнський палац, який знаходиться в центрі Києва, може обвалитися через зупинені реставраційні роботи.

Про це "Сегодня" розповів головний архітектор ДП "Проектне бюро" ДУСі Станіслав Адаменко.

"Через кризу в Україні максимально скоротили фінансування капітального будівництва. І, на жаль, Маріїнський палац потрапив у цей список. Після того, як затвердили бюджет, держуправління справами (ДУСя) звернулося до Мінфіну з проханням виділити гроші на реставрацію. Там пообіцяли, що після перерахунку бюджету з урахуванням інфляції гроші виділять. Але знову "забули". Тому ми були змушені призупинити всі роботи. Але ще одну будівельну паузу Маріїнський палац не переживе!", - заявив він.

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Зараз же пам'ятник архітектури стрімко руйнується: стіни сиріють, обсипається штукатурка, з зовнішньої сторони будівлі відвалюються цегляні блоки та елементи барельєфа.

Видання зазначає, що реставрація палацу почалася в далекому 2007 році. Але за весь цей час роботи велися всього близько 2,5 роки. За словами архітекторів, під час прокладки інженерних комунікацій була порушена цілісність будівлі. А коли прийшла черга відновлювати, закінчилися гроші, тому сьогодні палац вкрай чутливий до атмосферних опадів.

"Боюся, через цінові зміни на ринку будматеріалів зараз ця сума перевищить мільярд. Як тільки нам відновлять фінансування, ми за рік-півтора зможемо завершити всі роботи", - запевняє Адаменко. Для введення в експлуатацію першої черги палацу в 2015 році необхідно 300 млн.

Архітектор розповів, що під будівлею вже зміцнили фундамент, для чого по периметру забурили потужні буронабивні сваї. Під фундамент завели спеціальні перемички, які посилили стійкість будівлі. Це дозволило підкопатися під палац і спорудити там величезний підвал.

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"Ми пристосовуємо стару будівлю під сучасні потреби. Якщо це музей, то він повинен мати певний мікроклімат, а для цього потрібно задіяти спецтехнології підігріву повітря, кондиціонування, вентиляції. Все необхідне обладнання буде розміщено у підвалах", - пояснює він.

За словами Адаменка, виконані будівельні роботи в лівому флігелі палацу, а правий флігель повністю підготовлено до обробки. Тому при наявності фінансування будівельники обіцяють вже до кінця 2015 року закінчити роботи в залі для нагороджень, у прес-центрі та телерадіостудії.

"Якщо там закипить життя, будуть проводитися офіційні прийоми за участю президента, нам здається, виникне інтерес і до іншої частини будівлі", - каже Адаменко.

Унікальний паркет палацу за час ремонту зносився настільки, що вже не підлягає циклівці. У той же час всі меблі з палацу розподілили по київським музеям. Вони знаходяться не у сховищах, а виставлені як частина експозицій.

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Архітектори планують закупити стилізовані під загальне убрання люстри і збільшити задній двір палацу за рахунок Маріїнського парку - там планують висадити зелену галявину, як перед Білим домом у США, і звести фонтан.

Довідка

Маріїнський палац був закладений в Царському саді (нині Маріїнський) за наказом імператриці Єлизавети Петрівни в 1744 році. Палац був зведений в 1752 році. Але замовниця відвідати палац не встигла: першою царською особою, яка зупинилася в палаці, стала Катерина II, яка відвідала Київ у 1787 році. Тут вона приймала венесуельського політика Франсиско Міранду.