У мережі з'явився ролик про тестування майбутніх столичних поліцейських (відео)

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У ролику зображується, як кандидати підтягуються, віджимаються, а також бігають навипередки. При цьому, серед кандидатів у поліцейські чимало дівчат.

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Повідомляється, що тестування пройшли 33 тисячі киян, проте тільки 2 тисячі стануть "новим поколінням" поліції в Києві.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував появу нових патрульних поліцейських на вулицях Києва вже за два місяці.