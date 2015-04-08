У мережі з'явився ролик про тестування майбутніх столичних поліцейських (відео)
13:02, 08 квітня 2015Київ
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У мережі набирає пополулярності ролик про проходження тестування кандидатами для нової патрульної служби у Києві.
kyivpolice from frank_nastya on Vimeo.
У ролику зображується, як кандидати підтягуються, віджимаються, а також бігають навипередки. При цьому, серед кандидатів у поліцейські чимало дівчат.
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Повідомляється, що тестування пройшли 33 тисячі киян, проте тільки 2 тисячі стануть "новим поколінням" поліції в Києві.
Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував появу нових патрульних поліцейських на вулицях Києва вже за два місяці.
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