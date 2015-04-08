Сьогодні в столиці завершився опалювальний сезон

Відповідне розпорядження підписав в.о. міського голови Ігор Ніконов.

"Завершити опалювальний сезон житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури міста з 8 квітня", - йдеться в тексті документа.

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Як відомо, раніше заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що опалення в Києві можуть відключити, коли середня температура упродовж трьох днів не буде падати нижче +8 градусів.

8 квітня нічна температура становила 0-2 градуси тепла, удень прогнозується +10-12 градусів. З 11 квітня очікується потепління: вночі - до +5-7 градусів, удень до +17-19.