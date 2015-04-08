На Великдень столичне метро працюватиме довше
12:08, 08 квітня 2015Київ
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Зокрема, в ніч з 11 на 12 квітня 2015 року роботу метрополітену продовжать на одну годину.
На Великдень столичне метро змінить звичний графік роботи / Фото УНІАН
У Києві в ніч на 12 квітня метро працюватиме на годину довше і відкриється на Великдень на годину раніше.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київський метрополітен».
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Зокрема, як йдеться в повідомленні, «у ніч з 11 на 12 квітня 2015 року роботу метрополітену продовжать на одну годину».
Окрім цього, 12 квітня станції київського метрополітену відкриються для пасажирів на одну годину раніше, поінформували в КМДА.
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