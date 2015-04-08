Київпастранс просить пасажирів скаржитися на бруд і хамство

Про це повідомляється на сайті організації.

Згідно з повідомленням, проект має опитувальний характер та направлений на підвищення якості надання транспортних послуг і стосується виключно роботи автобусів, трамваїв та тролейбусів комунального підприємства «Київпастранс».

Пасажирам пропонують скаржитися на недоліки в роботі громадського транспорту, як-от: бруд у салоні та іззовні транспортного засобі, грубощі з боку водіїв або кондукторів, відсутність стандартних маршрутних покажчиків, пошкоджені сидіння, несправність освітлення або компостера, невидача квитків тощо.

Читайте такожУ Києві запустили онлайн-сервіс для відстеження руху маршруток Інформацію про недоліки просять надсилати за телефоном +38 050 332 01 23 дзвінком або смс-повідомленням та за електронною адресою: monitoring@kpt.kiev.ua.

При наданні інформації необхідно обов’язково вказати дату та час виявлення недоліку, № маршруту, вид транспорту, бортовий або державний номер рухомої одиниці та сам недолік.

"Усунення недоліків у роботі наземного громадського транспорту буде виконуватись в стислі терміни, але залежатиме від складності та трудоємності технологічного процесу", - сказано в повідомленні.