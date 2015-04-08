Прокуратура відкрила ще одну справу у зв’язку з пожежею у "Жовтні"
Столична прокуратура розпочато ще одне кримінальне провадження у зв’язку із пожежею у кінотеатрі "Жовтень".
Про це повідомляє сайт відомства.
Провадження відкрито за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).
Проведення досудового розслідування дорученого слідчому відділу Подільського райуправління МВС Києві.
"Одночасно, за фактом виникнення пожежі у кінотеатрі "Жовтень" триває розслідування щодо посадовців ТОВ "Кіноман" та столичного управління держслужби з надзвичайних ситуацій за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість)", - наголосили у прокуратурі.
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Як відомо, пізно ввечері 29 жовтня 2014 року сталася пожежа у кінотеатрі "Жовтень". Вогнем було знищено дах на площі 300 кв. м. Жертв та постраждалих не було.
Збиток від пожежі оцінюють у 7 мільйонів гривень.
1 листопада голова МВС Арсен Аваков повідомив, що міліція затримала двох осіб, які підпалили залу кінотеатру "Жовтень".