Прокуратура відкрила ще одну справу у зв’язку з пожежею у "Жовтні"

Про це повідомляє сайт відомства.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Проведення досудового розслідування дорученого слідчому відділу Подільського райуправління МВС Києві.

"Одночасно, за фактом виникнення пожежі у кінотеатрі "Жовтень" триває розслідування щодо посадовців ТОВ "Кіноман" та столичного управління держслужби з надзвичайних ситуацій за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість)", - наголосили у прокуратурі.

Читайте такожПідпал "Жовтня": директор та активісти вимагають дорозслідування і звинувачують ультраправих

Як відомо, пізно ввечері 29 жовтня 2014 року сталася пожежа у кінотеатрі "Жовтень". Вогнем було знищено дах на площі 300 кв. м. Жертв та постраждалих не було.

Збиток від пожежі оцінюють у 7 мільйонів гривень.

1 листопада голова МВС Арсен Аваков повідомив, що міліція затримала двох осіб, які підпалили залу кінотеатру "Жовтень".