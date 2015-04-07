Учасники АТО можуть безкоштовно їздити у метро виключно за посвідченням учасника бойових дій

Право на безкоштовний проїзд у метро учасники антитерористичної операції можуть реалізувати виключно за пред’явленням посвідчення учасника бойових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне роз’яснення надали сьогодні на прес-конференції перший заступник начальника КП «Київський метрополітен» Валерій Гавриленко та старший інспектор з організації документального забезпечення з питань пільгового проїзду Тетяна Роженко.

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За словами Гавриленка, останнім часом в метрополітені трапилось декілька пов’язаних з цим правом конфліктних ситуацій. Зокрема, люди показували контролерам у метро довідки про участь в АТО, і на підставі цих документів хотіли безкоштовно скористатися послугою, а коли працівник метро просив показати посвідчення, розпочинався конфлікт.

Як підкреслив Гавриленко, метрополітенівці, як і всі громадяни України, дуже поважно ставляться до учасників АТО. Але, зазначив він, згідно з законодавством, довідка не підтверджує статус пільговика й відповідно не надає людині право на безкоштовний проїзд.

«З яких причин люди не отримали посвідчення – це інше питання, але законом прописано саме так. І виникає конфліктна ситуація. Ми отримали роз’яснення з цього приводу Департаменту соціальної політики КМДА – і там нам підтвердили, що посвідчення дає право на безоплатний проїзд в транспорті», - зазначив представник керівництва метрополітену.

Гавриленко підкреслив, що метрополітен не має права самостійно встановлювати правила пропуску пасажирів і визнавати якісь документи.

Своєю чергою Роженко пояснила, що підставою для надання пільг учасникам АТО є посвідчення з написом: «Учасник бойових дій», яке затверджене постановою Кабінету міністрів України.

За її словами, законом про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту встановлено, хто саме є учасниками бойових дій, це в тому числі це особи, які брали участь в антитерористичних операціях.

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Зазначена вище постанова Кабінету міністрів була прийнята у 1994 р.

«Тобто, ще ті учасники бойових дій, які на той час брали участь у бойових діях, також користуються пільгами на підставі цього посвідчення. Ті особи, які зараз беруть участь в АТО, коли отримають це посвідчення, зможуть підтверджувати свій статус на підставі виключно цього документу», - наголосила Роженко.

Гавриленко повідомив, що з метою уникнення в подальшому конфліктних ситуацій метрополітен минулого тижня звернувся до Національної гвардії України та Міністерства оборони з проханням довести до відома особового складу, що саме посвідчення дає право на пільговий проїзд.