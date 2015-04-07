СБУ вилучає сервери великого реєстратора NIC.UA через сайти сепаратистів

Про це представники компанії повідомили в Twitter: «Зараз держоргани вилучають наші хостинг-сервери з дата-центру, через це у багатьох виникли проблеми з хостингом. Будемо тримати вас в курсі».

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Пізніше компанія пообіцяла, що з сайтами клієнтів проблем бути не повинно: «Домени працюють і будуть працювати справно», повідомляє ain.ua.

Сайти, які використовували хостинг, вже недоступні.

Як вдалося дізнатися, силовики поки ніяк не пояснювали такі дії. Правоохоронці прийшли шукати сервери компанії в київські дата-центри компаній «Датагруп», «Мірохост» і «НетАссист».

Правда, знайти сервери NIC.UA у «Мірохост» їм не вдалося. «До нас з ранку прийшов слідчий з ухвалою суду. Але у нас не розташовується обладнання NIC.UA, так що вони нічого не знайшли і поїхали», - розповів Олександр Ольшанський, президент компанії «Інтернет Інвест».

Як розповів директор компанії Андрій Хветкевич, основне обладнання розміщувалося в дата-центрі «Датагруп». Вилучення проводиться за рішенням суду, однак ні керівництву дата-центрів, ні представникам компанії його не показували.

«Ми намагаємося з'ясувати, що відбувається. Неофіційно я чув, що це пов'язано з тим, що у нас були зареєстровані домени якихось сепаратистських сайтів. При тому, що ми зазвичай завжди відповідно до законодавства регулярно блокуємо такі ресурси, нещодавно, наприклад, заблокували Губарєв.інфо», - зазначив Хветкевич. Більше інформації, за його словами, можна буде дізнатися, коли «Датагруп» надасть акт про вилучення обладнання.

«Якщо говорити коротко, обладнання вилучили за діло. У профільних розсилках ці сайти обговорювали ще з літа», - зазначив Максим Тульєв, глава «НетАссист», де в тому числі проводилося вилучення обладнання компанії.

Згідно з текстом ухвали Печерського суду, обшук і виїмка проводяться в рамках розслідування кримінальної справи за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. У Департамент контррозвідувального захисту у сфері IT СБУ прийшов лист про інтернет-ресурси, які містять заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу України.

З визначення зрозуміло, що мова йде про сайти slv.org.ua, nahnews.com.ua, slavgromada.wordpress.com та інших (зараз недоступні). Слідчі в ході проведення оперативних дій встановили, що ці домени зареєструвала NIC.UA. Обшук проводився з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення».

Суддя встановив, що в приміщенні може міститися серверне обладнання та інша техніка, що містить відомості, які можуть бути використані як докази у справі. Судячи з тексту документа, частина клопотання слідчого стосувалася «вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом», але в ній суд відмовив, дав дозвіл тільки на вилучення техніки, документації і т. д.