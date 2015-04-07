Заступник Кличка протестував нові тролейбуси: посидів за кермом і в інвалідному візку (фото)

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов провів робочу поїздку до тролейбусного ДЕПО №2 та відвідав презентацію нових тролейбусів.

Ніконов наголосив, що запровадження на маршрутах Києва енергозберігаючого, екологічно чистого та найбільш економного виду транспорту – тролейбусів – є стратегічним напрямом діяльності столичної влади. Саме тому необхідно збільшити їхню кількість як мінімум на 100 одиниць.

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«Сьогодні ми випускаємо на маршрут чотири нові тролейбуси великої місткості вітчизняного виробництва. Кілька тижнів тому на маршрути вже вийшло шість одиниць рухомого складу. Загалом, у межах кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку до кінця 2015 року Київ отримає 66 тролейбусів», – сказав Ігор Ніконов.

Відкриваючи новий тролейбусний маршрут № 28, який курсуватиме від проспекту Свободи до станції метро «Лук’янівська», Ігор Ніконов додав, що цього року планується запустити ще три тролейбусних маршрути.

«Крім того, ми зараз вивчаємо питання про будівництво нових тролейбусних ліній, особливо на лівому березі Києва», – додав він.

Перший заступник голови КМДА також запевнив, що всі тролейбуси, які з’являтимуться на столичних маршрутах, обов’язково будуть обладнані низькою підлогою: «Такий транспорт дуже комфортний для людей похилого віку, мам із колясками, а також для людей з обмеженими можливостями».