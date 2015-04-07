Нові патрульні поліцейські з'являться на вулицях Києва вже за два місяці - Аваков

"Ще два місяці навчання і на вулиці Києва почнуть виходити нові патрульні поліцейські. Реформа йде далі - і ми продовжуємо процес по країні і починаємо набір нових патрульних відразу в трьох містах країни - Одеса, Львів, Харків", - написав Аваков на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, прийом заявок на конкурсний набір в нову патрульну поліцію стартує в Одесі - з 20 квітня, у Львові - з 27 квітня, у Харкові - до 5 травня.

"У найближчу п'ятницю в Одесі будемо мати честь у присутності Президента України представити новий концепт безпеки міста, де найважливіший компонент - робота нової патрульної поліції!", - пише міністр.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже повідомив, що міністерство починає створювати нову патрульну службу замість ДАІ, а бажаючі працювати в патрульній поліції Києва вже можуть подавати заявки.

Як повідомляв УНІАН, співробітники нової патрульної поліції Києва будуть отримувати заробітну плату в розмірі 6-8 тисяч гривень.