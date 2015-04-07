Повідомлення про замінування київського метро виявилися неправдивими

Про це йдеться в повідомленні прес-служби київського метро.

"Всі станції відкриті. Вибухонебезпечні предмети не виявлені. Доброї всім ночі!", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, увечері 6 квітня була закрита станція метро "Золоті Ворота" у Києві через повідомлення про мінування.

Після чого міліція Києва також була задіяна в перевірці повідомлення про мінування станцій "Палац спорту" і "Хрещатик", а також пересадочних вузлів на "Площа Льва Толстого" та "Майдан Незалежності".