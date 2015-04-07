Повідомлення про замінування київського метро виявилися неправдивими
00:32, 07 квітня 2015Київ
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Метрополітен Києва повністю відновив роботу після того, як повідомлення про мінування виявилися неправдивими.
Повідомлення про замінування київського метро виявилися неправдивими / Радіо Свобода
Про це йдеться в повідомленні прес-служби київського метро.
"Всі станції відкриті. Вибухонебезпечні предмети не виявлені. Доброї всім ночі!", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, увечері 6 квітня була закрита станція метро "Золоті Ворота" у Києві через повідомлення про мінування.
Після чого міліція Києва також була задіяна в перевірці повідомлення про мінування станцій "Палац спорту" і "Хрещатик", а також пересадочних вузлів на "Площа Льва Толстого" та "Майдан Незалежності".
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