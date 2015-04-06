У Києві через повідомлення про загрозу вибуху закрито ще дві станції метро

Відповідне повідомлення розміщено на сайті Київського метрополітену о 22.09.

«У зв`язку з отриманням інформації про загрозу вибуху, станції ”Хрещатик”, ”Палац спорту”, а також пересадочні вузли на ”Площу Льва Толстого” та ”Майдан Незалежності” зачинені на вхід та вихід для пасажирів».

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Як повідомляв УНІАН, раніше через анонімне повідомлення про «замінування» було закрито станцію «Золоті ворота» та перехід на станцію «Театральна».