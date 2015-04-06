В Києві через загрозу вибуху зачинили станцію метро "Золоті ворота"

Як повідомили УНІАН у відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС у м .Києві, анонімне повідомлення надійшло на лінію "102" близько 21.00.

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Зараз станцію закрито на вхід та вихід, а також - перехід на станцію "Театральна".

Потяги курсують без зупинок. На місці події працюють кінологічні та вибухо-технічні служби.