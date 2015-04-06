В Києві через загрозу вибуху зачинили станцію метро "Золоті ворота"
21:45, 06 квітня 2015Київ
977
У Києві через анонімне повідомлення про замінування закрито станцію метро "Золоті ворота".
Потяги курсують без зупинок / УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС у м .Києві, анонімне повідомлення надійшло на лінію "102" близько 21.00.
Читайте такожСтанцію метро "Шулявська" закрили через два кухонні ножі в ескалаторі
Зараз станцію закрито на вхід та вихід, а також - перехід на станцію "Театральна".
Потяги курсують без зупинок. На місці події працюють кінологічні та вибухо-технічні служби.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter