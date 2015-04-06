У центрі Києва з'явився новий тролейбусний маршрут

Сьогодні в центрі Києва відкрився новий тролейбусний маршрут - №40к.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що роботу нового тролейбусного маршруту організовано «за результатами обстеження пасажиропотоку та з метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів у центрі столиці».

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Траса нового тролейбусного маршруту №40к: «Вулиця Кадетський гай – вул. Івана Пулюя – вул. Федора Ернста – вул. Народного ополчення – просп. Повітрофлотський – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Івана Федорова – вул. Велика Васильківська – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Саксаганського – вул. Жилянська».

Як повідомили у КП «Київпастранс», тролейбусний маршрут №40к курсуватиме у робочі дні.