Київська влада вирішила легалізувати незаконні парковки

Власники нелегальних автостоянок можуть легалізувати свої парковки, уклавши договір з КП «Київтранспарксервіс» та сплативши всі передбачені податки до бюджету Києва.

Про це УНІАН повідомив директор комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Володимир Першин.

"Підприємці, які працюють незаконно, можуть легалізувати автостоянку шляхом укладення договору з КП і, відповідно, сплати всіх податків до міського бюджету", - повідомив він.

При цьому Першин підкреслив, що у разі відмови підприємців працювати в рамках чинного законодавства, незаконні парковки підлягають ліквідації.

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"Якщо відповідна документація не надається у встановлений термін, то згідно із законодавством ми маємо право на ліквідацію, повний знос такої автостоянки", - повідомив Першин і додав, що на сьогодні вже винесено 4 таких приписи. Загальна кількість незаконних автостоянок у Києві, за його словами, варіюється у рамках 220 об'єктів.

Також директор «Київтранспарксервісу» зазначив, що на даний момент комунальне підприємство спільно з органами правопорядку вживає активні заходи, спрямовані на виявлення тіньових парковок і приведення їхньої діяльності у відповідність до норм закону.

"Ми звернулися до правоохоронних органів, прокуратури і КП «Благоустрій» Департаменту земельних ресурсів м. Києва з проханням перевірити законність розміщення та експлуатації парковок, цільове призначення використання земельних ділянок, на яких знаходяться платні місця для паркування транспортних засобів, а також у разі виявлення порушень вжити відповідні заходи з притягнення до відповідальності порушників", - резюмував Першин.

Як повідомляв УНІАН, раніше Першин заявив, що через незаконні парковки, які діють на самовільно зайнятих підприємцями земельних ділянках, бюджет Києва щороку втрачає понад 25 млн грн. Також, за його словами, заборгованість орендарів паркувальних місць перед комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» за 2014 р. та січень 2015 р. перевищує 2,2 млн грн.