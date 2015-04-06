Сьогодні розпочалося народне голосування за кращі проекти пам'ятників Євромайдану

Сьогодні розпочалося народне голосування за кращі проекти міжнародного відкритого конкурсу на оновлення громадського простору центрального ядра Києва з меморіалізацією подій Революції гідності «Територія гідності».

Як повідомляє прес-служба Департаменту містобудування та архітектури КМДА, триватиме голосування до 1 травня.

Проголосувати за проекти можна за посиланням: http://demos.org.ua/ (реєстрація на сайті через Facebook).

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На конкурсі представлено загалом 148 подань. Проекти представлені в 4-х номінаціях: громадський простір Майдану та центрального ядра Києва - 29 проектів; меморіалізація подій Революції гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної сотні - 86 проектів; міжнародний культурний центр «Український дім на Європейській площі» - 9 проектів; багатофункціональний музейний комплекс "Музей Майдану/Музей свободи" - 24 проекти.

Результати народного голосування будуть представлені журі конкурсу.

Як нагадали в КМДА, поштовхом до проведення конкурсу став суспільний запит на перетворення простору у центрі столиці, де відбувалися події Революції гідності, в місце, яке б стало не тільки символом минулого, а й відображенням нових смислів, націлених на майбутнє.

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Конкурс. Замовником є Департамент містобудування та архітектури КМДА, організаторами - КМДА і Міністерство культури України.