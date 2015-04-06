Сьогодні розпочалося народне голосування за кращі проекти пам'ятників Євромайдану
На конкурсі представлено загалом 148 подань.
Сьогодні розпочалося народне голосування за кращі проекти міжнародного відкритого конкурсу на оновлення громадського простору центрального ядра Києва з меморіалізацією подій Революції гідності «Територія гідності».
Як повідомляє прес-служба Департаменту містобудування та архітектури КМДА, триватиме голосування до 1 травня.
Проголосувати за проекти можна за посиланням: http://demos.org.ua/ (реєстрація на сайті через Facebook).
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На конкурсі представлено загалом 148 подань. Проекти представлені в 4-х номінаціях: громадський простір Майдану та центрального ядра Києва - 29 проектів; меморіалізація подій Революції гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної сотні - 86 проектів; міжнародний культурний центр «Український дім на Європейській площі» - 9 проектів; багатофункціональний музейний комплекс "Музей Майдану/Музей свободи" - 24 проекти.
Результати народного голосування будуть представлені журі конкурсу.
Як нагадали в КМДА, поштовхом до проведення конкурсу став суспільний запит на перетворення простору у центрі столиці, де відбувалися події Революції гідності, в місце, яке б стало не тільки символом минулого, а й відображенням нових смислів, націлених на майбутнє.
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Конкурс. Замовником є Департамент містобудування та архітектури КМДА, організаторами - КМДА і Міністерство культури України.