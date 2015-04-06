Мер Києва Кличко пішов у відпустку, повернеться на Великдень

Відповідне розпорядження мера про його відпустку №173 оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.

Читайте такожКличко вимагає від голів РДА негайно особисто виїжджати на конфліктні об’єкти будівництва«За погодженням з президентом України відбуваю у відпустку, за сімейними обставинами, без збереження заробітної плати строком 9 календарних днів - з 03 по 11 квітня 2015 року», - йдеться в документі.

Згідно з розпорядженням, на час відпустки Кличка його обов’язки як голови КМДА виконуватиме перший заступник Ігор Ніконов.