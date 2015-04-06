Мер Києва Кличко пішов у відпустку, повернеться на Великдень
11:23, 06 квітня 2015Київ
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Мера Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко пішов у відпустку на півтора тижні і повернеться до роботи 12 квітня.
Кличко пішов у відпустку / kiev.klichko.org
Відповідне розпорядження мера про його відпустку №173 оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.
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Згідно з розпорядженням, на час відпустки Кличка його обов’язки як голови КМДА виконуватиме перший заступник Ігор Ніконов.
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