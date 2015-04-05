У Києві на станції метро "Либідська" людина впала під поїзд

15:44, 05 квітня 2015
Київ
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У Києві на станції метро "Либідська" під вагон впав пасажир, рух обмежено.

aboregen.com

Про це повідомляє 112.ua.

Згідно з повідомленням, в метро оголошують, що впав під вагон пасажир.

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За даними адміністрації метро, рух по станції обмежений.

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