У Києві на станції метро "Либідська" людина впала під поїзд
15:44, 05 квітня 2015Київ
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У Києві на станції метро "Либідська" під вагон впав пасажир, рух обмежено.
Рух по станції обмежена / aboregen.com
Про це повідомляє 112.ua.
Згідно з повідомленням, в метро оголошують, що впав під вагон пасажир.
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За даними адміністрації метро, рух по станції обмежений.
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