"Французька весна" в столиці відкрилася лазерним шоу на фасаді Софії Київської
11:00, 05 квітня 2015Київ
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У суботу, 4 квітня, в центрі Києва на Софійській площі відбулося відкриття 12-го фестивалю "Французька весна".
Відкриття "Французької весни" у Києві / facebook.com/kondratieva.o
Фестиваль відкрився світловим шоу "Я - мрія". На фасаді Софії Київської в мозаїчних картинках показали головні події і символи революції Гідності а також події, які сколихнули Україну за минулий рік.
Довідка УНІАН. "Французька весна" - щорічний фестиваль французької культури в містах України, який проходить кожного квітня. Фестиваль пропонує різноманітну програму в галузі образотворчого мистецтва, кіно, літератури, музики та інших галузей культури. Проводиться Французьким культурним центром, Альянс Франсез та Посольством Франції в Україні з 2004 року.
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