"Французька весна" в столиці відкрилася лазерним шоу на фасаді Софії Київської

Фестиваль відкрився світловим шоу "Я - мрія". На фасаді Софії Київської в мозаїчних картинках показали головні події і символи революції Гідності а також події, які сколихнули Україну за минулий рік.

Довідка УНІАН. "Французька весна" - щорічний фестиваль французької культури в містах України, який проходить кожного квітня. Фестиваль пропонує різноманітну програму в галузі образотворчого мистецтва, кіно, літератури, музики та інших галузей культури. Проводиться Французьким культурним центром, Альянс Франсез та Посольством Франції в Україні з 2004 року.