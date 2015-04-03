В центрі Києва виявили 500-кілограмову авіаційну бомбу

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Під керівництвом представника Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України бомбу та снаряд завантажено на спецзасіб та вивезено на спеціальний полігон для подальшого знищення.

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