В центрі Києва виявили 500-кілограмову авіаційну бомбу
22:43, 03 квітня 2015Київ
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Сьогодні фахівцями 1 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України під час обстеження будівельного майданчику по проспекту Правди у Києві біля житлових будинків виявлено 500-кілограмову авіаційну бомбу та реактивний снаряд 88 калібру.
Фахівці ДСНС виявили 500-кілограмову авіаційну бомбу в центрі Києва / joinfo.ua
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Під керівництвом представника Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України бомбу та снаряд завантажено на спецзасіб та вивезено на спеціальний полігон для подальшого знищення.
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