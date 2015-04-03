Новим головою Печерського суду обрали Руслана Козлова

Сьогодні, 3 квітня, головою Печерського районного суду міста Києва обрали Руслана Козлова.

Заступниками новообраного голови суду стали Олег Білоцерківець та Світлана Смик, повідомляє ZN.ua.

Раніше головою Печерського суду була Світлана Смик. Руслан Козлов працює в Печерському суді Києва з 12 січня 2007 року.

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