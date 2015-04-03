У Києві будуватимуть дитсадки на засадах державно-приватного партнерства

Київська міська влада розширює мережу дошкільних навчальних закладів шляхом будівництва приватних дитсадків на засадах державно-приватного партнерства, що дозволить частково вирішити проблему із нестачею місць у дитсадках Києва.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов під часпідписання інвестиційного договору про будівництво дитячого дошкільного закладу на вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі столиці, передає прес-служба КМДА.

«Останніми роками черга до дитсадків зросла майже вдвічі – нині в ній зареєстровано 12 тисяч дітей. І будівництво приватних дитсадків за кошти інвесторів – це один із варіантів вирішення цієї проблеми. Адже таким чином ми зможемо розвантажити чергу до державних дитсадків за рахунок тих дітей, чиї батьки в змозі сплачувати за їхнє навчання», – сказав він.

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За словами Ігоря Ніконова, згідно з умовами підписаного договору переможець конкурсу – ТОВ «ГАМАІНВЕСТ» – зобов’язується у термін не більше трьох років побудувати дитсадок загальною площею 1200 кв. м, який буде розраховано мінімум на 150 дітей.

«Крім того, інвестор має сплатити до міського бюджету 7 млн грн. Ці кошти підуть на відновлення повернутих до комунальної власності дитсадків», – додав він.

Перший заступник голови КМДА також зауважив, що найближчим часом буде оголошено проведення ще трьох інвестиційних конкурсів на будівництво приватних дитсадків у Дарницькому, Шевченківському та Солом’янському районах.

Довідка:

Орієнтовна вартість будівництва проекту – 28,9 млн грн. Площа земельної ділянки з цільовим призначенням під будівництво дитячого садка – 0,6 га. За проектом триповерхова будівля повинна вміщувати до 150 дітей в загальних групах та ще 60 – у короткострокових. Крім будівлі закладу, на території мають бути розміщені спортивні та ігрові майданчики.