У Києві відкриють 200 кіосків із хлібом по 4-5 гривень - Кличко
19:32, 03 квітня 2015Київ
246
До 2016 року кількість таких кіосків зросте до двохсот.
Кіосків із соціальним хлібом у Києві має бути 200 - Кличко / Фото УНІАН
"Ми уклали угоду з КП "Київхліб" щодо соціального хліба. До кінця року кіосків із соціальним хлібом у Києві має бути 200", - повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів, передає ТСН.
Мер зазначив, що ціна на хліб буде фіксована - в районі 4-5 гривень.
Читайте такожЦіна на хліб завищена від двох до трьох разів - експеримент
Зараз у Києві працює двадцять кіосків з продажу соціального хліба.
Нагадаємо, у лютому Кличко вже обіцяв відкрити в столиці 200 ларьків з соціальним хлібом до кінця року. Тоді таких кіосків у Києві було 2.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter