У Києві відкриють 200 кіосків із хлібом по 4-5 гривень - Кличко

"Ми уклали угоду з КП "Київхліб" щодо соціального хліба. До кінця року кіосків із соціальним хлібом у Києві має бути 200", - повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів, передає ТСН.

Мер зазначив, що ціна на хліб буде фіксована - в районі 4-5 гривень.

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Зараз у Києві працює двадцять кіосків з продажу соціального хліба.

Нагадаємо, у лютому Кличко вже обіцяв відкрити в столиці 200 ларьків з соціальним хлібом до кінця року. Тоді таких кіосків у Києві було 2.